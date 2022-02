Portavoz de Ayuso cree que la ausencia en la reunión de Casado y barones pone de manifiesto que debía presidir PP Madrid

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha defendido que la ausencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la reunión del presidente del PP, Pablo Casado, y los dirigentes territoriales del partido de esta tarde pone de manifiesto que ella debía presidir el PP de Madrid.

En la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, Ossorio ha subrayado que "no tenía ningún sentido" que la presidenta de la Comunidad de Madrid no fuera, si así lo decidían los afiliados, la presidenta del partido en al región. En este sentido, ha recordado que el resto de presidentes autonómicos de la formación no tienen este problema porque todos dirigen el partido en sus regiones.

"Lo que decíamos era lo correcto: si los afiliado en Madrid lo consideraban oportuno, lo razonable es que la presidenta hubiese sido la presidenta del partido y esto pone de manifiesto es situación", ha declarado.

Preguntado por las declaraciones del exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, que en una entrevista este martes señaló que la presidenta expresó su deseo de adelantar el congreso en Madrid después de preguntarle por los contratos de su hermano, Ossorio ha reiterado que han defendido el adelanto "por el bien del partido" y por que pensaban que hacerlo cuanto antes "era beneficioso para tener los equipos de los municipios preparados" para las elecciones de 2023.

Por otra parte, al ser interpelado sobre el futuro del partido y si frente a este debe estar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóó, ha repetido, igual que hiciera ayer, que es "un activo muy importante del PP y una referencia" y ha puesto en valor que lleva "16 años consiguiendo mayorías absolutas y una persona que tiene mucho apoyo por los ciudadanos". "Todas nuestras mejores ideas sobre el señor Feijóo", ha expresado.