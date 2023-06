Portavoz de Cs en el Parlamento catalán deja el partido

Deja sus cargos políticos e institucionales

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El miembro de la ejecutiva de Cs y portavoz del partido en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha explicado que deja el partido, en una decisión que ha asegurado que ha sido complicada para él, y ha admitido que su opinión "sobre la viabilidad del partido es pesimista".

Lo ha anunciado en una rueda de prensa en el Parlament, después que el pasado 30 de mayo Cs renunciara a presentarse a las elecciones generales, y ha destacado que los resultados en las elecciones municipales autonómicas y municipales del 28 de mayo han sido "decepcionantes".

Martín Blanco ha afirmado que dejará los cargos institucionales y orgánicos del partido.

"Me voy de Cs porque he perdido la esperanza en la capacidad y viabilidad del partido. Esto no quiere decir que yo tenga razón, espero que no. Espero que Cs sea viable y que tenga espacio político en España y Cataluña", ha sostenido.

Sin embargo, ha asegurado que Cs ha rendido un "servicio espectacular" a la democracia en Cataluña y en el resto de España.

AMISTAD EN EL PARLAMENT

Ha celebrado el "afecto y sincera amistad" con diputados de todos los partidos del arco parlamentario, y ha citado a Rubén Wagensberg (ERC), Lucas Ferro (Podem), Josep Rius (Junts), Salvador Illa (PSC), Alejandro Fernández (PP), Basha Changue (CUP) y Manuel Acosta (Vox).

También ha agradecido "al gran amigo que ha hecho en política", el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, su espíritu elevado y pragmatismo.

Martín Blanco ha admitido que a Carrizosa y a algunos compañeros de partido les "decepciona" que deje Cs, pero cree que no se precipita en su decisión.

De hecho, ha dicho que en la ejecutiva nacional de Cs que se celebró tras el 28M defendió que el partido no debía presentarse a las elecciones y que "reflexionó sobre la viabilidad futura del partido". También ha añadido que no deja la vida pública, ya que tiene "cosas que aportar".