Portavoz Gobierno andaluz critica que un "mamporrero" subiera a "insultar" a Feijóo mientras Sánchez se "partía de risa"

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado este miércoles que un "mamporrero", haciendo alusión al diputado del PSOE y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, fuera el encargado de participar en el debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "se partía de risa en su escaño".

Preguntado al respecto en un desayuno informativo, el portavoz de la Junta ha insistido en que lo vivido es parte de "una anomalía democrática" y ha reprochado a Sánchez que no participara en el debate de aquel a quien "su majestad el Rey ha encomendado tal alta labor y lo haga tumbado en su escaño".

"Él, partiéndose de risa, mientras un mamporrero sube al atril a insultar y menospreciar al candidato. Es que eso no es normal, no lo podemos normalizar. Yo me rebelo frente a aquellos que blanquean absolutamente todo", ha subrayado.

Mientras, por su parte y a su juicio, Feijóo hizo "lo que tenía que hacer, un discurso solvente, serio e intervino con respeto" y ha señalado que "expuso cuál es su programa y por qué España necesita un cambio".

Preguntado sobre el acto del domingo pasado convocado por el PP para protestar por la amnistía al 'procés', que, según los 'populares', pretende el socialista Pedro Sánchez, el portavoz ha apuntado que se trató de "un estallido de indignación". "Fue un basta ya, fue un decir hasta aquí hemos llegado", ha subrayado.

"De un tiempo a esta parte, en España están sucediendo cosas que no podemos permitir, que el escándalo de la tarde acalle el escándalo de la mañana y que, por lo tanto, se nos olvide todo lo que sucede y de vez en cuando hay que recordarlo", ha manifestado.

Así, ha explicado que fue un acto convocado por el Partido Popular, pero "en el que había muchísima gente que no era del Partido Popular" y ha apuntado que "la amnistía no es un perdón; la amnistía no quiere decir que el Estado les perdona, quiere decir que el Estado les pide perdón".

Al hilo de esto, ha añadido que, de esta manera, es "muy grave" que "todo" lo sucedido desde el 1 de octubre de 2017 "tenían derecho a hacerlo y cuando quieran lo van a volver a hacer". "Eso no se puede tolerar", ha apostillado para criticar también "unos acuerdos fiscales a la carta para algunas comunidades autónomas".

"Es que no van a parar, van a seguir exigiendo. ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez? ¿Dónde está la línea roja de Pedro Sánchez? ¿Alguien lo sabe?", ha cuestionado el también consejero de Sostenibilidad.

Preguntado sobre quién está haciendo el ridículo, Fernández-Pacheco ha dicho si considera que hacer el ridículo es que "el destino de nuestro país lo decida un señor que hace cinco años huyó en el maletero de un coche que tiene una euroorden de detención y que hasta hace dos meses era un reconocido prófugo de la justicia o el gran estratega al que todos debemos rendir pleitesía".

Y frente a esto, ha señalado la actitud de Andalucía, "la comunidad más importante de España porque es en la que más españoles viven". "Andalucía no lo va a permitir en el plano institucional, no lo va a permitir en el plano legal y tampoco lo va a permitir en el plano social" porque, ha explicado, "hay determinadas líneas rojas que no se pueden cruzar, que son intolerables".