La portavoz del Gobierno evita responder sobre la ausencia de Alfonso Guerra en el homenaje a la victoria de 1982

El PSOE de Andalucía ha indicado que finalmente enviará una invitación al histórico dirigente socialista

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado responder a una pregunta sobre la ausencia del exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en el acto de homenaje a la victoria electoral del PSOE en 1982, de la que se cumplen ahora 40 años.

Así, ha indicado que no iba a contestar porque no hace "consideraciones de partido" en la mesa en la que da cuenta de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Ministros, según ha argumentado este martes.

El también exvicesecretario general del PSOE, en la etapa de Felipe González al frente del partido, ha desvelado este mismo martes que no ha sido invitado al acto que el partido celebrará el sábado en Sevilla para conmemorar la mayoría absoluta en las elecciones generales del 28 de octubre 1982.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, donde ha añadido que no tiene "ni idea" del motivo por el que no ha sido invitado pero que no le coge "por sorpresa".

A este respecto, la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, aseguró esta misma mañana que aunque ella tampoco ha sido invitada personalmente, sí que estará presente porque son "actos abiertos".

Finalmente, el PSOE de Andalucía ha trasladado a través del miembro de la Comisión Ejecutiva de la federación socialista andaluza, Rafael Márquez que la dirección provincial del PSOE de Sevilla va a cursar una invitación a Alfonso Guerra para el citado acto y ha señalado que fue "uno de los grandes protagonistas" de aquella victoria.