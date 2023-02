Portavoz Gobierno pide a Feijóo ser "valiente como fue Casado" y vote no a la moción de censura de Vox

Sobre la Ley del 'solo sí es sí' lamenta que "no se comprende" la falta de acuerdo entre PSOE y UP

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que "sea valiente como fue Casado" --en referencia a su antecesor en el liderazgo del partido, Pablo Casado-- ante la moción de censura que ha anunciado Vox.

"Que sea valiente como fue Casado y diga que no, que uno no puede utilizar la moción de censura para hacer lo que denominó un 'show parlamentario'", ha criticado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este viernes recogida por Europa Press, en la que ha ensalzado la moción como un instrumento constitucional serio para contrastar modelos de gobierno.

Ha considerado que el exdirigente 'popular' se atrevía a decir las cosas claras, ante lo que ha lamentado que Feijóo "ande medio escondiéndose después de haber comido con uno, con el otro" y le ha pedido que se posicione públicamente.

En esta línea, ha defendido que "España merece una oposición un poco más seria, una oposición de Estado, una derecha homologable a las derechas europeas".

LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

Preguntada por la Ley del 'solo sí es sí', la ministra ha explicado que el PSOE y Unidas Podemos mantienen negociaciones al respecto en el seno del debate parlamentario, y ha lamentado no haber alcanzado un acuerdo hasta el momento: "No se trata de una cuestión política, es una cuestión técnica, la verdad es que no se comprende porque no hemos sido capaces de hacerlo ya".

Rodríguez ha reivindicado que las víctimas tienen "muchos más medios a su disposición" y ha garantizado que recibirán una atención integral, a pesar de lo que ha lamentado defectos en la norma y ha expresado su acompañamiento a las mujeres que puedan sentir dolor y rabia por la rebaja de condena de su agresor.

Ha considerado que "se han tomado responsabilidades" en el momento de asumir la reforma de la Ley y ha señalado que las dimisiones son cuestiones personales.