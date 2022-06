La portavoz del Govern de Cataluña ve "tan absurda como evitable" la polémica sobre su escote en una entrevista en TV3

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, ha asegurado este jueves que se trata de una polémica "tan absurda como evitable" lo ocurrido después que, en una entrevista en directo en TV3, le taparan el escote que llevaba al considerar que estaba incómoda.

En un escrito, que ha colgado en su cuenta de Twitter, deja claro en el título que el escote no le incomodaba y ha negado que haya buscado, querido o contribuido a la polémica.

"La blusa que elegí para ir a una entrevista a la televisión no me hacía sentir incómoda. Escribir sobre mis pechos en este artículo, sí", ha destacadeo Plaja, que tampoco se sintió censurada cuando le recolocaron el escote porque no entendía qué pasaba y porque estaba centrada en explicar que, a partir de este verano, los ciudadanos podrán preguntarle directamente sobre los temas que les interesen o afecten.

Pese a que preguntó si se le había visto algún pecho cuando le subieron el escote, ha concretado que nadie le respondió y que, posteriormente, le explicaron que alguien "erróneamente" pensó que no estaba cómoda e intento arreglarlo con buena intención, algo que cree.

"Pero la decisión no fue acertada", ha añadido la portavoz del Govern, que ha pedido no normalizar la presión estética que, en su opinión, aún sufren las mujeres.

Y es que, según Plaja, incomodan los comentarios no deseados sobre el cuerpo de las mujeres y ha defendido que la mejor manera de no equivocarse es no decir nada.

Así, ha reivindicado la libertad de las mujeres de poderse vestir como quieran "sin pedir permiso ni esperar opinión".