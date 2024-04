Portavoz del Govern desea que Puigdemont pueda volver "lo antes posible" y no aclara si Aragonès le recibirá

Replica a Puigdemont: "Los partidos independentistas deben trabajar codo con codo, nunca darse codazos"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que desea que el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, pueda volver a Cataluña "lo antes posible", y no ha aclarado si el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, le recibirá.

"Aragonès ha dicho siempre que en el momento en que el presidente Puigdemont pueda volver a Cataluña, su deseo sería recibirle aquí, en el Palau de la Generalitat, eso no ha cambiado. Lo que sí debo decir es que ahora ya no estamos hablando solo del presidente Puigdemont como el presidente que tuvo que marchar de Cataluña fruto de la represión", ha afirmado este martes en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu.

Plaja ha recordado que Puigdemont es ahora candidato a la Presidencia de la Generalitat de Junts+: "Yo como portavoz del Govern no voy más allá, no me corresponde hacer estos escenarios de aún desgraciadamente política-ficción", ha añadido al ser preguntada por si se producirá este recibimiento si Puigdemont vuelve el día del debate de investidura, como ha asegurado que hará.

Sobre las palabras de Puigdemont, que ha instado a Aragonès a trabajar codo con codo en lugar de hacer un cara a cara, la portavoz ha replicado: "Esta es una expresión que nos ha escuchado decir aquí también desde el inicio de la legislatura. Los partidos independentistas deben trabajar codo con codo, nunca darse codazos", ha asegurado.

DEBATE ELECTORAL DE TV3

Preguntada por si TV3 deberá celebrar su debate electoral en el sur de Francia después de que Junts+ lo haya pedido para que pueda participar Puigdemont presencialmente, Plaja ha sostenido que esta decisión la debe tomar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y "el Govern no tiene nada que decir".

Ha explicado que los órganos de la CCMA aún no han decidido nada al respecto, y ha insistido en que en el momento en que se tome una decisión quien deberá informar al respecto será la propia Corporació.

La portavoz del Ejecutivo catalán también ha descartado pronunciarse por si se debería celebrar un debate a tres con Aragonès, Puigdemont y el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, en el sur de Francia: "No me corresponde decir en qué formatos y de qué manera deben hacer campaña y relacionarse entre ellos los candidatos".

Plaja ha añadido que el posicionamiento de Aragonès, desde el inicio de la legislatura, ha sido el de "dar la cara, debatir, no dejar ninguna silla vacía" y explicar su gestión política.