Portavoz parlamentario andaluz, sobre si el partido de Olona hará "daño" a Vox: "Creo que no nos va ni a preocupar"

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha vaticinado este jueves que el nuevo partido que ha registrado la que fuera candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, Macarena Olona, "no va ni a preocupar" a Vox, partido del que se desvinculó el año pasado quien fuera diputada nacional por Granada.

Así lo ha indicado Manuel Gavira en unas declaraciones en 7 TV Andalucía, recogidas por Europa Press, después de que Macarena Olona haya registrado en el Ministerio del Interior un nuevo partido político, tan solo dos meses antes de la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio, que se llamará 'Caminando Juntos'.

A la pregunta de si ese nuevo partido "va a hacer daño" a Vox, el portavoz de este grupo en el Parlamento andaluz, que ha reconocido el "derecho" de Olona a crear una nueva formación, ha respondido que "depende, a ver por dónde sale".

"Tendremos que saber cuál es su plan y si se asemeja al de Vox", ha añadido Gavira antes de puntualizar que, "personalmente", él cree que "no nos va ni a preocupar".

De igual modo, el portavoz parlamentario ha apuntado que a él no le ha llamado Olona ante la conformación de ese nuevo partido, "seguramente porque sabe que si a mí me llama hubiera tenido una respuesta un poco contundente", según ha añadido Gavira.

Al hilo, el diputado andaluz por Cádiz ha subrayado que él conoció al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, en 2014, y "me convenció". "Vi determinación, claridad, profundidad en el mensaje que tenía, y me afilié", y "eso no lo va a cambiar ni Macarena Olona ni nadie", según ha zanjado Manuel Gavira.