Portavoz PSOE sobre espionaje a independentistas: "En ningún momento se puede poner en duda la legalidad del Gobierno"

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha asegurado este jueves que están dispuestos a colaborar con la justicia "en cualquier momento" sobre el presunto espionaje a líderes independentistas y que "en ningún momento se puede poner en duda la transparencia y legalidad del Gobierno".

En rueda de prensa en Valencia, antes de una interparlamentaria socialista, Gómez ha afirmado que grupos como Unidas Podemos están en su derecho de pedir una investigación al respecto en la cámara baja, aunque considera que "hay espacios como la comisión de gastos reservados donde se puede tratar cualquier tema".

"Siempre hemos dejado la puerta abierta a crear esta comisión durante esta legislatura, pero los vetos cruzados de los grupos han impedido que se conforme", ha aseverado en relación a la petición de investigación del supuesto espionaje a más de 60 políticos independentistas a través de la empresa israelí NSO Group y el programa Pegasus destapado por 'The New Yorker' y 'The Citizen Lab'.

Gómez, preguntado por la comisión específica que piden aliados parlamentarios del Gobierno y que apoya Unidas Podemos, ha querido dejar claro que el PSOE estudia cada iniciativa "con el propósito de defender el interés general del país". Pero ha recalcado que "debe quedar claro que España es un estado de derecho" y que el Gobierno está dispuesto a colaborar con la justicia.

Dicho esto, ha recordado que el PSOE siempre ha estado dispuesto a constituir la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, que somete a control al Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI), para "analizar cualquier tipo de situación" y que se trata de una solicitud que "ya en 2020 fue rechazada por el Congreso".

En cualquier caso, ha insistido en que "lo más importante es que más allá de las comparecencias que se pudieran dar de ministros para aclarar" el supuesto espionaje, "hay un estado de derecho con todas las garantías". "A partir de ahí, los grupos pueden presentar las iniciativas que consideren oportunas", ha reiterado, y ha pedido "contextualizar cada situación" y ver cómo evolucionan en las próximas semanas "estas solicitudes y otras que se puedan dar".

En general, el portavoz del Grupo Socialista ha defendido que "la agenda legislativa no para" y que la crisis derivada de la guerra de Ucrania "no bloquea en absoluto los compromisos y la acción de gobierno", subrayando que siempre están dispuestos a "colaborar para esclarecer cualquier situación" y que el resto de grupos pueden contar con ellos para negociar porque hay muchas leyes pendientes.