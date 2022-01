Portavoz del PSOE en el Senado confía en el apoyo de los "grupos de izquierda" a la reforma laboral

Dice a los socios del Gobierno que habrá más mesas de negociación

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha señalado este martes que no se imagina que los "grupos de izquierda" voten en contra de la reforma laboral en la convalidación en el Congreso de los Diputados, al tiempo que ha asumido que "nadie esta contento del todo" con la negociación de la ley.

"Nadie está contento del todo. No están los sindicatos. No está la patronal. No lo está el Gobierno tampoco. Los grupos parlamentarios seguro que tampoco, pero la que tenemos es la posible y como es la posible y la equilibrada es la buena y necesaria", ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press.

En este sentido, Granados no cree que "los partidos que representan a los trabajadores" vayan a "quitar los derechos que ahora tienen", a su juicio, por la modificación de la reforma laboral del 2012 pactada con sindicatos y la CEOE. "No creo que se vote en contra. No lo veo", ha manifestado.

A LOS SOCIOS DEL GOBIERNO: NO ES NI EL PRINCIPIO NI EL FINAL

Asimismo, Granados ha querido trasladar a los socios del Gobierno que la votación de la reforma laboral no es "ni el principio ni el final" en el marco laboral. "A los grupos que están dudando: puede haber más mesas donde se puedan poner más temas encima de la mesa", ha expresado.

Sobre el apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral, Granados ha señalado que todos los votos a favor son "bienvenidos", por lo que ha rechazado que el Ejecutivo tenga que "escoger a unos partidos políticos u otros" para sacar adelante la reforma. Sin embargo, ha insistido en que el Gobierno tiene unos "socios preferentes" que se tiene que "sentir reflejados" en la nueva legislación y votar a favor.