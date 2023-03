La posibilidad de que Podemos acuda al acto de Díaz sigue lejana ante falta de avances a tres días del evento

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La posibilidad de que la cúpula de Podemos acuda el domingo al acto de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y se cierre un acuerdo previo entre Sumar y los morados sigue lejos, dado que a tres días de que se celebre el evento no hay avances.

De momento, las posiciones siguen igual que el pasado lunes, cuando la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, y el jefe de gabinete de Yolanda Díaz, Josep Vendrell, conversaron sin progresos y las dos partes se han mantenido firme en sus posturas.

Esta mañana la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha subrayado "no hay ninguna excusa" para que Podemos y su secretaria general, Ione Belarra, no estén en el acto de lanzamiento de Sumar, dado que hay que acudir a los "momentos clave" de la historia y se ha comprometido ya a hacer primarias con toda las "garantías democráticas".

Por su parte, la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, ha reiterado que la titular de Trabajo tiene "en su mano" la decisión de que acudan a su puesta de largo como candidata, si se compromete antes a realizar primarias abiertas a todo el mundo, algo que consideran un requisito "sencillo" y "realista".

Sin embargo, distintos cargos de la formación se han alejado de la directriz marcada por el partido, con mensajes de apoyo e incluso confirmando que asistirán para acompañar a la vicepresidenta aunque ese acuerdo no esté rubricado.

DIVERSOS CARGOS MANDAN APOYO A DÍAZ

Hoy la candidata de Podemos en Asturias para las elecciones autonómicas del 28-M, Covadonga Tomé, ha trasladado en redes su apoyo a Díaz, aunque no pueda asistir al evento, como ya han hecho el vicepresidente del Govern balear por Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, y la diputada crítica con la formación y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo.

Precisamente Elizo ha considerado que la dirección del partido morado no tiene "capacidad moral, política e incluso personal" para pedir a los cargos del partido que no arropen el lanzamiento de Sumar, la candidatura de una persona, Yolanda Díaz, que ha sido "compañera" de la formación "durante ocho años".

Sí asistirán la coordinadora autonómica de Podemos en Navarra y candidata a los comicios del 28M por esta comunidad, Begoña Alfaro, y su homólogo en Galicia, Borja San Ramón, así como los diputados en el Congreso Antón Gómez-Reino y Txema Guijarro.

También la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop avanzó en redes que irá al acto de Madrid, como harán tambiéjn la diputada autonómica de la formación en la Comunidad Valenciana, Naiara Davó, ha indicado a Europa Press que se desplazará a este acto, al igual que el diputado autonómico en Aragón Nacho Escartín.

PERSPECTIVAS COMPLICADAS PARA SOLVENTAR LA TENSIÓN

Fuentes de distintos sectores implicados en el proceso han indicado que se antoja difícil que se desencalle la situación y que no se han producido contactos relevantes, ni tampoco los esperan, dado que por ejemplo a Díaz no es partidaria de negociaciones a última hora.

A su vez, en ambos lados muestran incomprensión por la falta de consenso. Por ejemplo, en Sumar ya indicaron que no hay problemas con las primarias, pues les trasladaron dos documentos al respecto, pero que no se puede fraguar en un acuerdo bilateral. En este sentido, pidieron a los morados que aceptaran un marco bilateral porque no se puede obviar que en el proceso de confluencia hay otras 15 candidaturas implicadas.

Mientras, afines a los morados recalcaron que no entienden las reticencias a un acuerdo sobre algo que, a priori, suscitaba consenso en todos, que el equipo de Sumar 'de facto' ha asumido una negociación bilateral con Podemos y sospechan que su petición de primarias abiertas puede no ser tan unánime como se pensaba en otras formaciones

También minimizan la presencia de cargos que acudirán al evento, dado que también estos días en diversas comunidades autónomas han indicado que siguen el criterio de la dirección nacional, de esperar a ver si se culmina el acuerdo de mínimos para confluir tras dialogar sobre la estrategia a adoptar.

De hecho, Podemos celebrará el próximo sábado su Consejo Ciudadano Estatal, su máximo órgano de dirección entre asambleas ciudadanas, un día antes del acto de Sumar.