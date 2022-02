Poty Castillo nos habla de su proyecto 'El último aplauso'

MADRID, 26 (CHANCE)

Son muchos los años que han pasado desde que Paula Echevarría y David Bustamante decidieran romper su matrimonio, una de las parejas más idílicas por aquel entonces en el panorama nacional que, como otras tantas, terminaban de la peor forma posible. Lo cierto es que, según ha pasado el tiempo, ambos han sabido mantener una buena relación por la hija en común que tienen y ahora, disfrutan de un trato de lo más cordial.

Como en casi todas las rupturas sentimentales, hubo también quién salió salpicado, como Poty Castillo, ese gran hombre que cada vez que le vemos en la pantalla nos enamora aún más y que todavía no se explica qué hizo mal, qué pasó o qué le ocurrió al cantante para que dejara de dirigirle la palabra después de la amistad tan bonita que tenían.

Hemos hablado con Poty Castillo y nos ha asegurado que la relación con David Bustamante sigue siendo inexistente: "No ha pasado nunca desde aquel mal encuentro que nunca ocurrió nada, pero que es algo de lo que yo no quiero hablar. Simplemente no existe. Es inexistente la relación". Por otro lado, con Paula Echevarría, nos cuenta que siguen siendo íntimos amigos: "Con Paula como sabéis, somos vecinos, somos íntimos amigos, somos familia. Y ahora, con la llegada del chiquitín, pues imagínate".

Sobre su proyecto 'El último aplauso', Poty nos ha explicado que está siendo un éxito, a pesar que el proyecto empezó casi como una broma: "empezó medio en broma y fíjate donde estamos ya tenemos una cantidad de conciertos cerrados para todo este año, no para el verano, para todo el año. Y la verdad que somos felices, felices del cometido, felices de que el dinero que sale va a parar al Banco de Alimentos. El día 7 de mayo estrenamos el arranque de la gira y el dinero irá a parar a La Palma". Además se deshace de halagos al hablar del Padre Ángel: "No falta nunca con su mítica bufanda roja, es un tipazo, un tipazo. Eso es gente buena".