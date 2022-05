Del Pozo (PP) defiende la "moderación" de Moreno frente al "retroceso" del PSOE para "seguir avanzando"

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y cabeza de lista del PP de Sevilla en las elecciones autonómicas del 19 de junio, Patricia del Pozo, ha defendido este sábado la "moderación que representa el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para hacer que Andalucía y Sevilla sigan avanzando con el Gobierno del cambio frente al retroceso que propone el PSOE". Un cambio que, a juicio de Del Pozo, "ya se ha instaurado en Sevilla" con el "desbloqueo" del Hospital Militar tras "años de abandono", la actualización de la línea 3 del Metro, las infraestructuras hidráulicas, las Reales Atarazanas y el Museo Arqueológico.

Así lo ha destacado en declaraciones a los medios la candidata popular, acompañada por el comité de campaña del PP de Sevilla en la Plaza de España, en un acto en la que la número uno por Sevilla ha elogiado la "tranquilidad, serenidad y moderación" que representa el equipo del PP liderado por el presidente andaluz. "El proceso para las listas es reflejo de esa tranquilidad: sin espectáculos, sin disputas y sin peleas entre compañeros", ha resaltado.

"Al PP le importan los andaluces, mejorar sus vidas y que la comunidad siga avanzando frente a otros partidos a los que solo les interesa el poder", ha destacado Del Pozo, que ha lamentado que existan partidos centrados en "líos de listas, siglas y empadronamientos". Frente a ello, ha continuado la consejera andaluza de Cultura, hay dos opciones de cara al próximo 19J.

"La seguridad que propone Juanma Moreno o los experimentos. La confianza o la incertidumbre. El avance de Andalucía o el retroceso", ha insistido, al tiempo que ha puesto como ejemplo el candidato "moderado y razonable del PP" frente al del PSOE, que "se aproxima a la radicalidad y la soberbia". "Los tiempos de la soberbia ya pasaron", ha zanjado la candidata popular por Sevilla.

"¿Por qué no nos dice el candidato del PSOE qué le parece que Pedro Sánchez rinda el CNI porque se lo exigen los independentistas? ¿Qué le parece que Bildu exija una excarcelación masiva de etarras? ¿Por qué votó esta semana no a las obras hídricas tan necesarias en Andalucía?", se ha preguntado. "Andalucía solo puede avanzar con un presidente con las manos libres que se deba a los andaluces y se entregue a ellos en cuerpo y alma. Andalucía sólo puede perder y retroceder con un vasallo de Pedro Sánchez, que no es capaz de levantar la voz ni de mover un dedo para defender Andalucía", ha subrayado Patricia del Pozo.

En este sentido, Patricia Del Pozo ha destacado que el Gobierno de Juanma Moreno "ya ha instaurado el cambio en Sevilla". Ha puesto como ejemplos el desbloqueo del Hospital Militar tras años de abandono, la actualización de la línea 3 del Metro de Sevilla o la apuesta en materia de infraestructuras hidráulicas como la ampliación de la EDAR de Copero. Respecto a la Consejería de Cultura, la candidata por Sevilla ha recordado que la Junta "ha impulsado" la intervención en Las Reales Atarazanas de Sevilla así como la reforma del Arqueológico, entre otras obras.