PP acusa al Gobierno de abolir la ley con "la piqueta de la amnistía" y Llop responde: Es una apuesta por la "concordia"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El senador del Partido Popular (PP) José Antonio Monago ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de abolir la ley con "la piqueta de la amnistía" y de "dinamitar el principio de igualdad de los españoles", al tiempo que la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido la futura ley como una apuesta "por la concordia".

"Hay dos opciones: o lo fácil o lo difícil. Ustedes siempre fueron a lo fácil, que es lo que han hecho en Cataluña. Se ponen de perfil y dejan que lo problemas se enquisten. O ir a lo difícil, que es lo que ha hecho el presidente del Gobierno", ha asegurado Llop durante su turno de respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el 'popular' en el Senado.

En concreto, Monago ha preguntado a la titular de Justicia por qué razón el Ejecutivo "ha renunciado" a traer de vuelta a España al expresidente catalán Carles Puigdemont. "El presidente prometió en la campaña electoral de 2019 que lo traería de vuelta para que rindiera cuentas", le ha recordado.

En esta línea, el senador ha cuestionado si "merece la pena debilitar el Estado de derecho por un gobierno en minoría". "Han sobrepasado todas las líneas rojas, coquetean con malversadores, sediciosos y supuestos terroristas. No lo digo yo, lo dice el auto de imputación de la Audiencia Nacional", ha señalado, en alusión a la resolución en la que el juez que estudia los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic señalaba que había indicios de que los hechos podían ser constitutivos de un delito de terrorismo.

Así las cosas, Monago ha continuado preguntando a Llop si "van a incluir el terrorismo en la futura ley de amnistía". "Porque si es así, pronto vemos tocando a su puerta a Bildu para que hagan lo propio con ETA", ha advertido, lamentando que el Gobierno degrade "lo que toca".

"AMISTADES PELIGROSAS"

Y es que, a su juicio, "no hay institución que no tenga síntoma grave de fatiga de materiales". "¿Es buen negocio para España amnistiar a señores con amistades peligrosas como Rusia? Nos acercan a otro tipo de regímenes donde todo vale con detentar el poder. Sentarse con delincuentes, ni en los peores sueños se podía imaginar en este país", ha criticado.

Por último, el senador del PP ha acusado al Ejecutivo de polarizar España "y pretender arreglarla con ley mordaza y si hace falta hasta con gas mostaza". "Son unos radicales. Con su actuar hieren de muerte la confianza en la Justicia. Nos quieren llevar a un cambio de régimen, pero no se lo van a permitir los españoles. Porque no se parecen a España. Lo van a comprobar", ha zanjado.

Llop, por su parte, ha aseverado que los 'populares' tienen "un problema con la separación de poderes y la Constitución". "Con la separación porque no es el Poder (Ejecutivo) quien acuerda las detenciones de personas sino las autoridades judiciales. Este Gobierno constantemente ha manifestado su respeto a las resoluciones judiciales y no se inmiscuye para que la Fiscalía se lo afine ni para controlar el Supremo por la puerta de atrás", ha espetado.

En defensa de la amnistía, la ministra ha mostrado su confianza "en la paz y la convivencia", algo que implica "ceder de un lado y otro". "Creo en la gente y personas que construyen nuestro país. Pero no creo en una oposición como la que hacen ustedes, destructiva, que incumple la Constitución", ha incidido.

Según Llop, el PP ha "pervertido tanto el Consejo General del Poder Judicial que ahora no es que los jueces elijan a los jueces". "Es que son los no jueces los que gobiernan a los jueces. Y van a por tres mandatos. Me quedo con una frase de usted de 2012: Estéticamente nadie entiende la amnistía, pero hay que resolver un problema", ha zanjado.