PP acusa al Gobierno de "colonizar" hasta Correos y Bolaños recuerda que Feijóo lo presidió: "¿Era experto en franqueo?"

El ministro acusa a los vocales del CGPJ de "ridiculizarse" y el PP pide cambiar la ley para renovarlos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El senador del Partido Popular José Antonio Monago ha acusado este martes al Gobierno de actuar con una "sobredosis de arbitrariedad" y de "colonizar" hasta Correos, al tiempo que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, presidió la institución. "¿Qué era, experto en franqueo o paquetería?", le ha preguntado.

Bolaños se ha expresado así a raíz de la interpelación registrada por el PP y expuesta por Monago, y que versaba sobre las "actuaciones correctivas que el Gobierno tiene previstas para revertir la seria situación de conflicto institucional que ha surgido a raíz de sus decisiones políticas".

En su intervención, el senador del PP ha criticado que el PSOE haya dado "la orden de colonizar todo a cualquier precio". "Cuando no arremeten contra jueces lo hacen contra empresarios y cuando tienen tiempo libre se dedican al noble arte del nombramiento de gente marcada por la falta de idoneidad o caracterizada por su sectarismo. Es una hoja de ruta. Tienen la orden de tomar todas las instituciones para ponerlas a su servicio", ha asegurado.

El dirigente 'popular' ha interpelado al Gobierno para que "pare y no siga por esa senda destructiva", reprochándole los nombramientos en el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Paradores, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o Correos.

"Le interpelamos para que paren, dejen la radicalidad y no piensen que nos engañan con tanta sobredosis de arbitrariedad", ha añadido, instando al Gobierno a apostar por un "clima de dialogo y de cordialidad". "No se puede dividir en la sociedad española", ha apostillado.

"ANTIDEMOCRÁTICO Y CLASISTA"

Bolaños, por su parte, ha cargado con dureza contra el PP. "¿Por qué cuando los nombramientos los hace el PP son personas responsables y cuando los hace el PSOE es colonizar? ¿No se da cuenta de lo profundamente antidemocrático y clasista que es lo que vienen a decir?", le ha preguntado.

Así, el ministro ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el PP critique el nombramiento del presidente de Correos. "Feijóo fue presidente. ¿Qué era, experto en franqueo o paquetería?", ha espetado, pidiéndole que ponga "el acento donde hay una crisis institucional": en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"No les gusta este tema porque que les digan que no cumplen la Constitución es bastante duro para un partido que se envuelve en ella", ha continuado, preguntándose cómo "se puede ser conservador y de derechas y decir que no cumple la ley porque no le gusta".

"¿Se imagina que eso lo hiciera un ciudadano?, ¿qué les parecería? Lo que es, una crisis institucional en el Poder Judicial", ha continuado, afeando al PP que tenga a unos vocales a los que el propio partido nombró "atrincherados" y despojados de "cualquier independencia para trabajar a las órdenes" del partido. "Hablemos de la crisis institucional que asola España, y que es responsabilidad del Partido Popular. Cumplan la Constitución", ha apostillado.

"A LAS ÓRDENES" DE 'GÉNOVA'

En su turno de réplica, Monago se ha preguntado "qué tiene que ver el CGPJ con el CIS, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado o el CNI". "Si quieren que lleguemos a un acuerdo hagan lo que pide Europa: que haya independencia", le ha recordado.

Por último, el senador ha sostenido que "comparar a Feijóo" con el actual presidente de Correos es establecer una diferencia entre la noche y el día. "Feijóo dejó correos produciendo beneficios y Serrano va por 700 millones de pérdidas", le ha indicado.

Cerrando la interpelación, Bolaños ha lamentado que los citados vocales del CGPJ estén "haciendo daño a la reputación del Consejo y al Poder Judicial". "Hacen lo que ustedes les dicen y actúan a las órdenes estrictas de Génova. Por eso se extralimitan y se ridiculizan", ha criticado.

En esta línea, el ministro ha dejado claro que al PP no "le pertenece el Poder Judicial". "Lo que vamos a hacer, y este ministro va a trabajar por ello, es que los jueces no trabajen con ninguna injerencia por parte de quien históricamente trata de influirles: el Partido Popular", ha concluido.