El PP acusa a Marlaska de "ocultar" información de la tragedia de Melilla y pide dar esos vídeos al Congreso y Fiscalía

Gamarra vuelve a pedir a Sánchez el cese del ministro y avisa que no puede "mirar para otro lado y aguantar como si no pasara nada"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este jueves al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "ocultar" la información sobre la tragedia de Melilla y le ha emplazado a poner a disposición del Congreso y la Fiscalía "todos los vídeos" que tiene en su poder. Además, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno el cese del ministro y que sea el propio Pedro Sánchez el que ofrezca las explicaciones en el Congreso.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha asegurado que hace "mucho tiempo" que Marlaska debería haber comparecido en el Congreso para "dar todas las explicaciones" y poner a disposición de los diputados las imágenes sobre lo sucedido en Melilla en junio para que puedan verlas.

"Han pasado cuatro meses desde esos hechos y además después de la emisión de ese documental (de la BBC), lo que ya nadie duda es que el ministro ha mentido y oculta la información porque no nos permite que él nos la explique ni que la podamos ver en el Congreso", ha declarado, para recordar que la Fiscalía está "reclamando más vídeos" y "el Defensor del Pueblo también".

En este sentido, Gamarra ha recalcado que Marlaska debería haber puesto a disposición del Congreso, de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo "todos los vídeos que tiene el Ministerio del Interior". "Como no lo ha hecho hasta este momento, no queda otra salida que el presidente del Gobierno lo cese y que sea él quién dé las explicaciones", ha enfatizado.

"EL GOBIERNO NO PUEDE MIRAR PARA OTRO LADO"

La dirigente del PP ha señalado que el Grupo Popular lleva más de una semana pidiendo la comparecencia del ministro en la Cámara Baja y que facilite esas imágenes a los diputados, pero "se niega a hacerlo".

"Esto en una democracia como la española no es concebible. Ante unos tan duros y tan trágicos como los que ocurrieron en junio en la valla de Melilla no es aceptable", ha afirmado, para subrayar que hay "23 muertos como mínimo y no puede el Gobierno mirar para otro lado y aguantar como si no pasara nada".

Hasta ahora, el Grupo Popular ha asegurado que llevará acciones parlamentarias al Congreso, si bien no ha concretado en qué consistirán. Por ahora se limitan a decir que no descartan presentar una petición de reprobación del ministro o una comisión de investigación sobre la tragedia de Melilla.