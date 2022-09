El PP acusa a Puig de no registrar su propuesta de reforma fiscal y le invita a negociarla

El Botànic presenta una propuesta de reforma progresiva que "ponga fin al 'dumping' fiscal" sin mencionar las medidas de Puig

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)

La síndica del PP en Les Corts, Mª José Catalá, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, de no registrar como propuesta de resolución al Debate de Política General la reforma fiscal que anunció este martes, por lo que ha invitado al PSPV a negociarla conjuntamente y "acordar algo".

"Lo de Puig no tiene nombre: no sabemos si le han desautorizado desde Moncloa o le han desautorizado sus socios (Compromís y UP) y no ha podido presentar la reforma", ha criticado a los periodistas un día después de que el 'president' avanzara en el debate nuevos tramos autonómicos del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros al año y un aumento del 10% en todas las deducciones y bonificaciones fiscales.

Tras advertir que "ni una sola" propuesta de resolución conjunta del Botànic recoge la reforma fiscal, Catalá ha afeado a Puig que "incumple su palabra a las 24 horas" y "cada vez se parece más a Pedro Sánchez". Además, ha sostenido que las medidas solo suponen "un parque" y que los 'populares' quería verlas "negro sobre blanco" para realizar propuestas "e incluso negociar".

Ante esta "tomadura de pelo", ha urgido al 'president' a acordar antes de la votación de las propuestas de este jueves "una bajada importante de impuestos", ya que ha recordado que él dijo que tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 202 y "no tiene mucho más tiempo si quiere eso".

"No parece serio que algo que los valencianos necesitan con urgencia no se haya materializado", ha insistido, y ha defendido que la reforma propuesta por el PPCV supondría un ahorro de 1.500 millones frente a los 150 calculados por Puig.

La diputada 'popular' también le ha reprochado que no concretara cómo se deflactaría la tarifa autonómica del IRPF y que las deducciones propuestas para familias sean "muy mejorables". "Estamos sorprendidos y decepcionados", ha rematado subrayando que Puig tiene "todo el día de hoy" para llegar a un acuerdo.

PROPUESTAS DE BOTÀNIC Y OPOSICIÓN

En concreto, la propuesta de resolución registrada conjuntamente por los grupos del Botànic se limita a hacer referencia a la necesidad de abordar una reforma fiscal progresiva que "ponga fin al 'dumping' fiscal", con el objetivo de equilibrar los impuestos autonómicos estableciendo tipos mínimos fijos.

Apuestan por continuar mejorando la redistribución del sistema tributario y por beneficiar a las familias con rentas medias y bajas con "más contribución de las rentas altas" para paliar la carga que les supone la inflación.

La del PP, por contra, insta a promover inmediatamente cambios en el IRPF hasta las rentas de 70.000 euros al año, estableciendo mínimos por edad, número de hijos o discapacidad. Propone bonificar al 100% los impuestos cedidos si la cuota resultante es positiva tras las deducciones y bonificaciones reguladas a nivel estatal, así como reducir en 700.000 euros la base imponible del impuesto de patrimonio.

Otras de las propuestas de los 'populares' son bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones y regular en función del precio de los inmuebles el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, además de rechazar la implantación de la tasa turística y establecer "una verdadera cuota cero" para los autónomos.

Entre el resto de la oposición, Cs ha registrado propuestas fiscales como deflactar las bases del IRPF autonómico tomando como base el IPC de enero a agosto de 2022, modificar a la baja este impuesto en los tramos hasta 69.355 euros. También bonificarlo al 100% si la cuota es positiva y eliminar la excepción que impide bonificar el de sucesiones a las empresas familiares que facturan más de diez millones.

Vox, por su parte, ha planteado bonificar al 99% la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones "hasta su derogación" y al 100% el de patrimonio, así como una rebaja "drástica" en todos los tramos autonómicos del IRPF.