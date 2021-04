El PP acusa a Sánchez de atribuirse "éxitos futuros" con las vacunas y hacer "propaganda" por "motivos electorales"

Pastor defiende la actitud "proactiva" de Ayuso con la vacuna 'Sputnik': "Parece que al Gobierno le molesta"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de atribuirse "éxitos futuros" con las vacunas y hacer "propaganda" por "motivos electorales". Además, ha advertido de su incoherencia porque, según ha dicho, el fin de semana alertaba en un mitin del PSOE de una situación "casi catastrófica refiriéndose a Madrid" y "48 horas después" se está en el "mejor de los mundos y en una situación maravillosa".

El vídeo del día El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015

"Me gustaría un Gobierno que no haga propaganda, que no venda cosas antes de tenerlas y que por favor actúe con responsabilidad, con la responsabilidad que requiere una pandemia como ésta", ha asegurado Pastor, después de que Sánchez haya anunciado en Moncloa que hasta 33 millones de españoles estarán totalmente vacunados contra el Covid-19 a finales de agosto, logrando que el 70 por ciento de la población esté inmunizada.

Pastor ha señalado que "parece" que el Gobierno solo sale "cuando hay anuncio de que van a llegar las vacunas" pero "cuando no hay vacunas nadie sale a explicarlo". "Cuando algo va bien, somos el Gobierno de España; y cuando va mal, es la UE o las CCAA", ha criticado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

RECUERDA EL INCUMPLIMIENTO CON LOS MAYORES VACUNADOS

En este sentido, ha echado en cara a Sánchez que hoy salga a ofrecer una rueda de prensa "fantástica de cómo van de bien" pero ha destacado que hace tres días ofrecía un "mitin explosivo" en Madrid hablando de que estaban "fatal" y que era "el fin del fin". "Creo que todo el mundo se da cuenta de que lo que hay es mucha propaganda", ha abundado.

Además, Pastor ha recalcado que Pedro Sánchez "ya se comprometió en enero a tener vacunados en marzo al 80% de los mayores de 80 años" y ha recalcado que "solo el 44,2% de los mayores de 80 años ha recibido las dos dosis".

A su juicio, está "muy bien" que el presidente hable de los "éxitos futuros" pero no habla de los "incumplimientos" y de que no haya habido una "estrategia real de vacunación en toda España", ya que, según ha dicho, las desigualdades entre autonomías son "palmarias".

Por eso, ha insistido en que Sánchez ha realizado este martes una "rueda de prensa propagandística" en la que está utilizando las vacunas "con motivos electorales", ante la proximidad de las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

DICE QUE AYUSO HA SIDO SIEMPRE PROACTIVA

Ante los contactos del Gobierno madrileño para explorar la posible compra de la vacuna 'Sputnik', Pastor ha indicado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha "intentado ser proactiva" como ya hizo en el pasado con el cierre de colegios o la compra de material fuera de España, adelantándose al Gobierno de España.

"Siempre han sido proactivos. Parece que al Gobierno le molesta, cuando ha hecho una mala gestión de la pandemia", ha manifestado, para señalar que el Gobierno madrileño estaría después a lo que autorizara la Agencia Europea del Medicamento.

Finalmente, la vicesecretaria de Política Social del PP ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez "tenía que haber sido más proactivo" para intentar que "lleguen más vacunas a España" para frenar el coronavirus.