El PP acusa a Sánchez de poner "alfombra roja" de impunidad a Puigdemont y Aragonès: España "acabará mal"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner la "alfombra roja" de impunidad al expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al igual que al presidente del Govern Pere Aragonès para "perseguir" a quien pide estudiar en español.

Así se ha expresado Gamarra en un mensaje publicado en Twitter y recogido por Europa Press, después de que este domingo Puigdemont haya publicado una carta el día que cumple cinco años viviendo en Bélgica tras el 1-O en la que asegura que ha recibido visitas de miembros del PSOE en diversas ocasiones para generarle "expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo". "Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo", ha matizado en la misiva.

"A Puigdemont alfombra roja de impunidad para que vuelva sin rendir cuentas ante la justicia. Depende de prófugos. A Aragonés alfombra roja para perseguir a quien pide estudiar en Español", ha criticado la 'popular', que, a su juicio, "mientras Sánchez siga en Moncloa la historia de España acabará mal".

En el texto, Puigdemont ha sostenido que no entiende "cual es el beneficio de la reforma del delito de sedición para la resolución del conflicto político entre España y Catalunya", y ha dicho textualmente que aún entiende menos que se le incluya a él entre los beneficiados de la reforma, un beneficio que no quiere y que no piensa pedir de rodillas, en sus palabras.

"No he buscado de qué manera pasaría menos años en una cárcel española ni he esperado nunca los beneficios que se aplican a otros. Sobre esta cuestión he sido explicito en público y en privado ante todos los interlocutores que se me han dirigido para proponerme soluciones felices", ha añadido.