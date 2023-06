El PP afea a Batet apuntarse al "triunfalismo" de Sánchez: "España no puede aguantar más años de populismo económico"

Gamarra critica que Batet diga que la mayoría no tiene problemas para pagar el alquiler, unas palabras por la que se ha disculpado

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este miércoles que al "triunfalismo" económico del Gobierno de Pedro Sánchez se haya sumado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras asegurar que la mayoría de la población no tienen problemas para pagar los alquileres cuando, según ha recalcado, "los alquileres se disparan y los sueldos no llegan". A su entender, España "no puede aguantar otros cuatro años de populismo económico".

Batet defendió este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser de Cataluña el fin de la prórroga de los contratos de alquiler, en contra del criterio de Unidas Podemos, justificando esta decisión en que "la mayoría de la población no tiene problema para seguir pagando el alquiler".

Esas palabras provocaron críticas de sus socios parlamentarios de Sumar, ERC y Bildu. Poco después, la presidenta del Congreso ha pedido disculpas en su cuenta de Twitter y ha querido dejar claro que es consciente de lo que "cuesta" pagarse una vivienda. "El pago del alquiler y las hipotecas representan gran parte de los ingresos de las familias cada mes", ha apostillado.

"LOS ALQUILERES SE DISPARAN Y LOS SUELDOS NO LLEGAN"

En un mensaje grabado difundido por el PP, Gamarra ha echado en cara a Batet sus palabras cuando "los alquileres se disparan y los sueldos no llegan". Así, ha dicho que el al "triunfalismo" del Gobierno de Pedro Sánchez "se ha sumado hoy Batet".

"Nadie en España puede entender el triunfalismo económico del Gobierno de Sánchez, porque somos el país de Europa con más paro, con un endeudamiento insostenible y que además más poder adquisitivo ha perdido, lo que está provocando que con los sueldos de hoy muchas familias no puedan llegar a final de mes", ha subrayado.

En este sentido, Gamarra ha lamentado que el Gobierno desconozca las prioridades de los españoles que son "pagar los alquileres, las hipotecas y la cesta de la compra" porque "los sueldos no llegan para ello".

La dirigente 'popular' ha indicado que España "no puede aguantar otros cuatro años más de populismo económico" y ha agregado que "es el momento de emprender otro rumbo" con medidas como las de Alberto Núñez Feijóo.

Así, ha destacado que en los primeros cien días de Gobierno del PP bajará el IRPF "a la clase media trabajadora" en España para "ayudarla a llegar a fin de mes, pagar los alquileres y pagar las hipotecas".

Además, la secretaria general de los 'populares' ha asegurado que el PP incluirá en su programa auditar las cuentas públicas, reducir el Gobierno y trabajar para que los fondos europeos lleguen a la economía real.

"Estas son las prioridades de un Gobierno serio y responsable, las de Alberto Núñez Feijóo, alejadas de un triunfalismo que nada tiene que ver con la España real donde los sueldos no llegan para llegar a final de mes", ha concluido