El PP afea al Gobierno su división y Bolaños replica acusando a los 'populares' de estar "descabezados y desnortados"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El PP ha restregado este miércoles al Gobierno las continuas "fracturas" en el seno de la coalición por asuntos como la guerra en Ucrania o el Sáhara, entre otros, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le ha replicado que veía "osado" que hablara de "divisiones" en Moncloa un partido que no sólo no está descabezado sino "desnortado", lo que a su juicio es "peor".

Durante la sesión de control en el Congreso, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha acusado a Bolaños de coordinar sólo y "mal" a la mitad del Gobierno, en alusión al PSOE, "porque la otra mitad --en referencia a Unidas Podemos-- va por libre". Un "fracaso" que, a su juicio, pagan todos los españoles.

"¿QUIEREN QUE HABLAMOS DE DIVISIONES?"

El ministro ha cuestionado por "temeraria" la pregunta viniendo de un partido que "lanza por la ventana a un líder (Pablo Casado) porque denuncia un supuesto caso de corrupción de una presidenta autonómicas (Isabel Díaz Ayuso)". "¿Quieren hablar de divisiones? ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Quieren que hablemos de divisiones en gobiernos autonómicos? ¿Cuál es su modelo, Castila y León?", ha planteado.

"No tiene autoridad para dar elecciones a mi partido porque primero hay que dar ejemplo", ha replicado enseguida Bermúdez de Castro, quien ha rechazado lecciones de "cohesión" y "coherencia" de un Gobierno "que se parece cada día más a la Torre de Babel" porque "no hay semana" que no registre una "fractura".

En este punto, el parlamentario 'popular' ha repasado algunas de esas divergencias, entre ellas los "ataques" al campo, la huelga de transportistas, la posición sobre el Sáhara o el envío de material militar a Ucrania para defenderse de Rusia.

"Gobernar es liderar la toma de decisiones ante los problemas, y les superan todos los problemas porque son incapaces de tomar decisiones y, cuando lo hacen, llegan tarde porque no saben o no pueden al estar divididos", ha manifestado Bermúdez de Castro, quien considera que este Ejecutivo "no tiene un proyecto común para España".

ESPAÑA NECESITA UNA OPOSICIÓN "ÚTIL"

En su turno, Bolaños ha defendido que el PP en esta legislatura ha sido "sinónimo de inestabilidad" por la oposición "tóxica" y de "tierra quemada" que considera que ha practicado, así por la "inestabilidad" que se ha vivido en Génova y en los gobiernos autonómicos.

"Lo peor no es que estén descabezados, sino desnortados", ha proseguido el ministro, quien ha dicho esperar que el PP ponga "toda su inteligencia" en el Congreso de este fin de semana en Sevilla para tener "un proyecto de país" para España, "que necesita una oposición útil y a la altura". "Sé que el lema de su próximo Congreso es 'Lo haremos bien', pero de momento no se nota nada --ha aseverado--. Lo siguen haciendo igual de mal que hasta la fecha".