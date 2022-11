PP afea al Gobierno que evite informes del CGPJ sobre la sedición y PSOE y UP le instan a renovar el órgano de jueces

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El PP ha afeado este jueves al PSOE y a Unidas Podemos que eviten los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal sobre la proposición de ley orgánica que presentaron ambas formaciones para derogar el delito de sedición, mientras que los partidos de coalición del Gobierno han instado a los 'populares' a renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Así se han pronunciado en el marco del debate que ha tenido lugar la noche de este jueves en el Congreso de los Diputados sobre la proposición de ley orgánica que plantea la modificación del Código Penal. En concreto, el texto legislativo plantea derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla para las autoridades penas de 3 a 5 años de prisión --frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente-- e inhabilitación de 6 a 8 años --frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual--.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que la proposición del PSOE y Unidas Podemos es "una iniciativa tramposa" para "sortear" la Comisión de Justicia en el Congreso y los informes perceptivos del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Si el propio Gobierno presume de ella, de la solidez jurídica de su proposición, de la finura de sus argumentos, ¿por qué se han ahorrado los elogios del CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado?", ha señalado Gamarra en su turno de palabra.

El diputado del PSOE Francisco Aranda, en su turno de respuesta, ha cuestionado la palabra de Gamarra y su fidelidad con la actual dirección del PP. El socialista ha recordado que la propia diputada 'popular' aseguró públicamente que la renovación del CGPJ y la reforma del delito de sedición eran "cuestiones distintas".

Al hilo, ha subrayado que el PP, sin embargo, 'giró' días después de aquellas palabras y se levantó de la mesa en la que se negociaba con el PSOE los nombres de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces.

"Fueron sus palabras. No las mías. Pero no me extraña. Viniendo de alguien que apoyó a Soraya (Sáez de Santamaría), a (Pablo) Casado, a (Alberto Núñez) Feijóo, y quién sabe si a (Isabel Díaz) Ayuso", ha dicho para luego asegurar --ante los murmullos en el Congreso-- que "las verdades ofenden".

"EN DEMOCRACIA NO MANDAN LOS JUECES"

Al margen del debate sobre la reforma que deroga la sedición, el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens también ha entrado en los pronunciamientos sobre la renovación del CPGJ. En concreto, ha subrayado que "en una democracia no mandan los jueces, manda el pueblo y el pueblo está representado en esta Cámara".

Asens ha incidido en que los del PP "han puesto a la mayoría de jueces en la cúpula". "La mayoría son políticos del PP disfrazados, por eso creen que tiene que ser los principales guionistas de la política en España", ha reprochado.

En el marco de su intervención, el dirigente de Unidas Podemos ha asegurado que "lo que pasa con el CGPJ" sí es "una actitud sediciosa". "Eso sí es un atentado al orden constitucional y nos dicen que tenemos que pedir opinión al CGPJ, que están ocupando ilegalmente", ha señalado.

Asens ha incidido en que "el problema" es que el PP "no respeta las reglas del juego". "Cuando pierden se atrincheran en una institución porque creen que el poder es suyo", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que los de Feijóo "siguen el mismo guión que (el expresidente de Estados Unidos, Donald) Trump y (el expresidente de Brasil, Jair) Bolsonaro".