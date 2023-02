El PP afea al Gobierno que haya "forzado" dimisiones por los túneles del tren y no con la ley del 'solo sí es sí'

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha vuelto a incidir en la "chapuza" que su supone la Ley del 'solo sí es sí' con la rebaja de penas a los condenados por agresiones sexuales y violaciones, afeando que en el caso de los túneles del tren Asturias y Cantabria el Gobierno haya "forzado" dimisiones, mientras que por esta ley no ha pasado nada.

"En un país serio la ministra --Irene Montero-- tendría que haber dimitido hace tiempo", y no tener que cesarla el presidente, Pedro Sánchez, ha explicado Bendodo, quien ha pedido abandonar la "soberbia" para "reconocer el error y pedir perdón" por esta ley.

"Que se proyecten trenes por parte de Ministerio de Fomento y no quepan por los túneles es grave; pero yo creo que es más grave que 550 condenados vean sus penas rebajadas por la ley del 'sí es sí', ha criticado el 'popular' durante su participación en una convención del PP en Málaga capital.

Desde la capital de la Costa del Sol ha recordado las dimisiones del actual presidente de Renfe, Isaías Táboas, y de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, para decir que si eso lo hace un ministro de Fomento del PP "se tendría que ir del país, pero aquí no pasa nada, solo han forzado a dimitir a algunos cargos".

Sobre la ley del 'Solo sí es sí', Bendodo ha dicho que es un "error" que podría llevar a revisar las penas de hasta 4.000 condenados por delitos de agresión sexual, pero el Gobierno "no hace nada por rectificarlo", si bien ahora quiere cambiarla "no porque reconozca el daño causado a las mujeres, si no porque está perdiendo votos". "Eso es indigno", ha apostillado.

Y es que para Bendodo, a Sánchez solo le interesa "gobernar para sí mismo" mientras "sigue a la gresca con Podemos". Así, ha calificado al Ejecutivo central como un gobierno "del ruido, de las tormentas, de las peleas", señalando las diferencias entre los socios de gobierno con el viaje del presidente a Ucrania o la celebración de la cumbre de la OTAN.

"Esto es la casa de los líos, una jaula de grillos, y lo de siempre: Cuando uno no tiene capacidad para poner orden en su gobierno, es imposible gobernar", ha criticado Bendodo, quien ha contrapuesto esta política al proyecto del PP con Alberto Núñez Feijóo, la "antítesis de Sánchez".

Sobre su líder ha valorado que "sería el presidente de la unión, frente a la división que sigue provocando Sánchez, del rigor, la honestidad y la buena gestión, frente a las mentiras, engaños y chapuzas de Sánchez".

Por ello, ha destacado la importancia de "seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora, conociendo los problemas de primera mano porque nos va a tocar resolverlos" después de que los ciudadanos den la confianza al PP en las urnas. En este caso, ha recordado que las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo son "la primera oportunidad de decir sí o no a lo que Sánchez hace con España", ha concluido.