El PP afea a Irene Montero que aún no se haya pronunciado sobre los comentarios "sexistas" de Simón sobre las enfermeras

Prohens pregunta a la ministra de Igualdad si todavía no le han dado "permiso" para que hable sobre este asunto

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y responsable de Derechos Sociales e Igualdad, Marga Prohens, ha recriminado este martes a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que aún no se haya pronunciado sobre los comentarios "sexistas", según el PP, que vertió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, contra las enfermeras.

"Hola Irene Montero, ¿todavía no te han dado permiso para pronunciarte sobre el tema? Vaya, vaya....", ha exclamado en Twitter la diputada del PP por Baleares después de que en una entrevista 'on line' recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou se preguntara a Simón si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas".

"Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaban, a lo que Simón, según recuerda el PP, respondía que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

CALVO Y ROBLES LE EMPLAZAN A PEDIR DISCULPAS

Prohens ha echado en cara este martes a la ministra de Igualdad que aún no se haya pronunciado sobre este tema. Sí que lo ha hecho la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha cargado contra los comentarios "inapropiados" y "absolutamente desafortunados" de Simón.

Es más, la vicepresidenta ha instado a Simón a ofrecer una "disculpa" y a explicar que sus palabras no pueden "formar parte de ningún mensaje razonable. "Tendrá que decir algo, porque eso no puede formar parte de un país donde las mujeres pedimos respeto", ha aseverado en Canal Sur.

De la misma manera, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo este lunes que las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no habían sido "afortunadas" y añadió que esperaba que pidiera "disculpas".

DENUNCIA DEL PP ANTE EL OBSERVATORIO DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado un escrito de queja en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, en el que denuncia los comentarios "sexistas y vejatorios" vertidos por Fernando Simón contra el colectivo de enfermeras.

En dicho escrito, impulsado por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, y la propia Prohens, se subraya que, según consta en los principios de dicho Observatorio, se considerará que un contenido es "sexista o discriminatorio", entre otras causas, "en caso de ridiculizar, infravalorar o presentar de forma vejatoria a las mujeres en cualquier clase de actividad profesional".

También el Consejo General de Enfermería denunció este domingo en un comunicado que este tipo de comentarios, chistes y chascarrillos son un "atentado contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad de una profesión sanitaria imprescindible", al tiempo que le reclamaban "disculpas inmediatas" y mostraban su disposición a poner en marcha una campaña para pedir al Parlamento la reprobación pública de Simón y pedir al Gobierno su cese inmediato.