El PP afirma que los acuerdos de CC con Sánchez son un "escalón más" hacia un pacto con el PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha afirmado este martes que las 21 enmiendas que ha acordado Coalición Canaria con el Gobierno de Pedro Sánchez, entre las que se incluye la gratuidad de las guaguas y el tranvía, son un "escalón más" hacia un posible pacto con el Partido Socialista después de las elecciones del próximo 28 de mayo.

En rueda de prensa, Manuel Domínguez incidió en que lleva mucho tiempo diciendo que el pacto entre el PSOE y CC "no es una sorpresa", mucho menos cuando ha oído afirmar a Fernando Clavijo que "le daba igual pactar con Manuel Domínguez que con Ángel Víctor Torres". "Con lo cual, creo que esto es un escalón más hacia ese acercamiento y que a mí no me sorprendería", añadió el dirigente popular.

Domínguez admitió que le parece "muy bien" que se hayan aceptado las enmiendas de CC porque son "exactamente las mismas" que ha planteado el PP y que están registradas en el Congreso de los Diputados, entre ellas la bonificación del 100% del bono de las guaguas y el tranvía durante el año 2023. "Es decir, hemos coincidido Coalición Canaria y Partido Popular en la presentación de propuestas en beneficio de los canarios porque literalmente son iguales", afirmó Domínguez.

Asimismo, señaló en que el acuerdo al que ha llegado Coalición Canaria con el Gobierno de Sánchez refleja el "ridículo" que hace "constantemente" el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien "hace tan solo unos meses salía a decir que no era necesaria la gratuidad de las guaguas porque en Canarias estábamos bien subvencionados, incluso haciendo uso de unos números que ni siquiera él entendía para justificar el posicionamiento de su presidente a nivel nacional".

"¿Hoy qué va a decir? Cual buen actor, sé que va a salir sonriendo y sacando pecho, pero en bastidores tiene que estar tirándose de los pelos porque una vez más le ningunean, una vez más se entera de las cosas por los medios de comunicación y una vez más demuestra que no pinta nada ante Pedro Sánchez, que ni siquiera le ha recibido de manera oficial en La Moncloa", afirmó Domínguez.