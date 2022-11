El PP alerta de que los contratos fijos discontinuos pueden estar distorsionando los datos de empleo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha alertado de que los contratos fijos discontinuos pueden estar generando distorsiones en los datos de empleo después de que este jueves se haya conocido que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en 27.027 desempleados en octubre en relación al mes anterior (-0,9%), su mayor retroceso en este mes dentro de la serie histórica.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha valorado que siempre que se genere empleo y se reduzca el paro "es una buena noticia" para el conjunto de los españoles, a la par que ha avisado que los contratos fijos discontinuos son una figura que "de alguna manera está maquillando los datos".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha apuntado que hay que hacer el siguiente análisis: "Donde desciende el paro es en el sector servicios y en la agricultura; que las principales comunidades autónomas son Madrid y Andalucía, y que cuando cogemos los datos de la EPA encontramos un elemento distorsionador". "Cuidado a ver si vamos a caer en la dinámica de los brotes verdes de Zapatero", ha trasladado a renglón seguido.

En parecidos términos se ha expresado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, en una entrevista en Antena 3 que ha recogido Europa Press, al ser preguntado acerca de estos datos. "No quiero decir que se haya hecho con mala fe, pero el cambio que se hizo al reformar los temporales que sí contaban como desempleado al ser ahora fijos discontinuos, ya no cuentan como desempleados", ha apostillado.

"Ojalá fuese un dato real 100%", ha señalado el dirigente 'popular', que ha pedido esperar a conocer todos los datos porque todavía están presentes "los efectos de un buen verano".

Por su parte, Bravo también ha pedido tener "cuidado con esa alegría en cuanto a las manifestaciones" porque son muy recientes los datos de julio y agosto. Con todo, ha asegurado que hay una ralentización del crecimiento en cuanto a generación de empleo.

FONDOS EUROPEOS

En relación con la ejecución de los fondos europeos, el vicesecretario 'popular' ha animado a preguntar al Gobierno acerca de cuánto dinero de los Next Generation ha llegado al bolsillo de los españoles o de las empresas y no por cuánto dinero ha enviado a las comunidades autónomas. "Ese dato no lo dan", ha enfatizado.

Así, ha trasladado que se confunden los "hitos y objetivos", que reconoce que algunos están cumplidos, "con lo que es la ejecución del plan, que es el elemento transformador".