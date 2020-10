El PP amplía la querella por las subvenciones a empresas vinculadas a Francis Puig con una ayuda de Agricultura en 2015

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

El PPCV ampliará la querella interpuesta en el juzgado por las subvenciones públicas a empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del 'president' Ximo Puig, con el expediente de una ayuda de la Conselleria de Agricultura que fue concedida en 2015 tras haber sido denegada un año antes (con los 'populares' en el Consell) por no tener "la documentación justificativa" sin mediar "ningún documento nuevo".

Así lo ha anunciado la portavoz adjunta del partido en Les Corts, Eva Ortiz, que ha sacado este tema en la sesión de control para preguntar "quién ordena a la Conselleria que se paguen 36.000 euros" a esta empresa por una subvención que se había denegado en 2014 al "no tener justificación", cuestión que está analizando la Agencia Antifraude.

Ortiz ha sido respondida por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que ha indicado que le producen "gran ternura política" sus preguntas porque el PP lleva "años con lo mismo" y ha aludido a tramas como la Kitchen que afectan a los 'populares'.

Ante esta réplica, la 'popular' ha criticado que Puig no haya "tenido la valentía" de dar él mismo las explicaciones y haya "mandado a un conseller que tiene actitudes machistas con esta diputada desde hace mucho tiempo". "No me tiene que mandar besos desde su asiento ni mirarme con ternura, me tiene que mirar y hablar con respeto", ha dicho.

Posteriormente, ya fuera del hemiciclo, ha explicado ante los medios de comunicación que en el marco de su labor de oposición pidió el expediente de esta subvención a la Conselleria de Agricultura y al tener acceso a él ha visto "varias cuestiones" que los servicios jurídicos del partido pondrán en conocimiento de la justicia.

Según ha indicado, la empresa Comunicació dels Ports S.A pidió una subvención de 36.000 euros destinada a la "ampliación y modernización de centro de producción" con cargo a fondos europeos. Se le requirió documentación relativa, entre otras cuestiones, a la justificación por parte del arquitecto de los arreglos que se habían hecho pero esa certificación de obra "nunca llegó al expediente" y se declaró la pérdida del derecho a la ayuda en febrero de 2014.

"Pasado un tiempo, en julio de 2015, Ximo Puig ya es presidente y sorprendentemente se modifica la resolución sin aparecer ningún documento nuevo dentro de ese expediente y un año y medio después se ordena el pago al hermano del presidente de los 36.000 euros en cuestión", ha apuntado Eva Ortiz.

CORREOS ELECTRÓNICOS

Además, ha agregado, se interpuso un recurso contencioso ante la denegación y "existen correos electrónicos entre el hermano del presidente y la dirección general de Agricultura donde pone en conocimiento que va a retirarlo" una vez se ha cobrado la ayuda.

"Lo sorprendente no es que se deniegue una subvención, porque puede pasar por diversas cuestiones, lo sorprendente es que un mes después de que Ximo Puig llega a ser presidente se activa el expediente, se concede la subvención sin mediar ningún documento nuevo en él y se conceden 36.000 euros al hermano del presidente", ha indicado.

La dirigente del PPCV ha señalado que pondrán en conocimiento de la justicia este y "otros expedientes que están empezando a aparecer, porque esto no acaba nunca" porque su objetivo es "saber qué está pasando con la falta de control de las subvenciones" que van a parar a estas empresas relacionadas con Francis Puig.

"Yo ni entro ni salgo, lo único que hacemos es poner en conocimiento de la justicia este expediente", ha insistido Ortiz, que ha agradecido al departamento que dirige Mireia Mollà que le haya dado acceso a este expediente sin necesidad de recurrir a los tribunales.

Por el contrario, ha lamentado que Antifraude, donde hay "una denuncia, que no es del PP, sobre esta información" les ha dicho que no les va a facilitar el expediente y por ello los 'populares' recurrirán al TSJCV.