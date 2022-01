El PP anuncia una ofensiva parlamentaria contra el PSOE por la utilización del Falcon para "beneficios" del partido

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este miércoles una ofensiva parlamentaria contra el PSOE por, a su juicio, utilizar el Falcon para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda a "mítines" del partido y no para visitas oficiales.

"El Falcon no está para acudir a actos del PSOE, está para defender y representar a todos los españoles y cuando uno va al mítin del PSOE solo representa a los socioalistas y lo debe pagar el PSOE, no todos los españoles", ha declarado García Egea en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección presidida por Pablo Casado.

Al respecto, Egea ha recordado que fue testigo de ver a Sánchez "utilizar los medios del Estado" para asistir a viajes del Partido Comunista y lo ha acusado de intentar "convertir" sus vuelos en Falcon "en misiones institucionales que no lo son".

"El último lo viví yo en primera persona. Yo estaba con López Miras --presidente de la Región de Murcia-- un domingo en el que Pedro Sánchez aterrizó en el aeropuerto de Corvera. Por tanto vi como Sánchez aterrizaba con un medio oficial en el aeropuerto y al presidente de la Región de Murcia no se le avisó de una visita supuestamente oficial a la que se suponen tienen que asistir un presidente autonómico junto con el presidente del Gobierno y por tanto, esa visita no era oficicial sino particular", ha enfatizado.

Así, esta ofensiva parlamentaria por parte de los 'populares' busca "arrojar transparencia sobre este asunto y derivar las posibles responsabilidades que se tengan por parte de la utilización de los medios públicos en beneficio del partido".