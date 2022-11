El PP apela a "la responsabilidad" de Raquel Sánchez para reunirse con los transportistas y "evitar el paro"

CÓRDOBA, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha apelado este miércoles a "la sensibilidad, la responsabilidad y el diálogo" de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, de cara a "evitar el paro" programado por parte del sector de transportes que comenzará en la noche del domingo al lunes 14 de noviembre, tras el que convocaron en marzo de este año.

En una rueda de prensa en Córdoba, el popular ha advertido de "las consecuencias que ya sabe la sociedad en su conjunto, con peligro de desabastecimiento y problemas de índole logística de primer nivel", de ahí que haya instado a la ministra a "recibir a los representantes del sector, dialogar con ellos y establecer las vías de solución del conflicto sin llegar a que desde el lunes se produzca el paro de efectos nocivos".

En este sentido, Lorite ha recomendado a Raquel Sánchez que "no se puede obcecar nuevamente en no recibir a esa parte de los representantes del transporte de mercancías por carretera, como pasó en marzo; que no puede negarse, por el bien de la sociedad en su conjunto, a dialogar con los representantes de los transportistas".

Por eso, le ha solicitado que "no cometa el mismo error de marzo", porque "al oponerse a dialogar con el sector del transporte tuvo consecuencias negativas en materia logística y de desabastecimiento", a lo que ha agregado que "la sociedad ya lo está pasando lo suficientemente mal como para que ahora haya un nuevo paro del transporte con efectos perniciosos".

Así, le ha pedido que "dialogue cuanto antes, que evite que haya el paro y en base al diálogo la ministra se comprometa a activar controles para todo aquello que se pactó en marzo y que no termina de cumplirse", como son la prohibición de las labores de carga y descarga por los conductores y la prohibición del servicio de transporte por debajo de los costes, a pérdidas, ha citado el popular.