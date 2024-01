El PP apoya una subida del SMI siempre que se pacte entre sindicatos y patronal: "Otra cosa es un disparate"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero cree que ésta siempre tiene que ser acordada en el seno del diálogo social, es decir, entre sindicatos y patronal.

"Medidas de este calado y de este impacto tienen que contar con el empleador y los empleados. Cualquier otra cosa es un disparate", ha enfatizado en rueda de prensa este lunes.

Es en este punto donde el Ministerio de Trabajo ha avisado a la patronal (CEOE) de que si no se suma al acuerdo con los sindicatos para subir el SMI en un 4% el aumento será mayor y "más ambicioso".

En concreto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que el Gobierno "explorará todas las vías" para alcanzar ese acuerdo tripartito, aunque si no pudiera ser, ha recalcado que "hará una nueva propuesta" sólo a los sindicatos. "La patronal tiene que entender que no entrar en un acuerdo, paga las consecuencias de no hacerlo", ha apuntado.

En este marco, Sémper ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió en su discurso de investidura fallida una subida del SMI, pero contando siempre con los agentes del diálogo social.