El PP apremia por carta al PSOE a reconsiderar el debate a siete con Sánchez, o Feijóo se pondrá agenda de campaña

Reclama que el debate a siete en RTVE del día 13 de julio sea con líderes y no con portavoces parlamentarios

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha remitido una carta al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, apremiando al PSOE a que reconsidere la celebración de un debate a siete con los líderes de las principales fuerzas políticas, ya que, en caso de no tener una respuesta "en las próximas horas", Alberto Núñez Feijóo ocupará la noche del 13 de julio con "agenda tradicional de campaña".

De momento sólo hay cerrado un 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el próximo 10 de julio en el grupo Atresmedia que moderarán los periodistas Ana Pastor y Vicente Vallés. El líder del PP ha confirmado que no acudirá al debate a cuatro que ha organizado RTVE y que sí han aceptado Sánchez, Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar). El PP tampoco participará en el debate a cuatro que propone PRISA.

El PP lleva varios días defendiendo un debate a siete al que acudan Sánchez y Feijóo. Así, en la misiva que González Pons ha enviado a Santos Cerdán le pide que utilice su "influencia" en RTVE para "convertir el debate a siete entre portavoces parlamentarios" de unas cámaras ya disueltas "en uno entre los cabezas de lista".

"De ser así, Pedro Sánchez, ávido al parecer de debatir con Alberto Núñez Feijóo, podría tener una segunda oportunidad de confrontar ideas con el presidente del PP", asegura Pons, que añade que en el PP son "conscientes del riesgo que implica para Feijóo tener que debatir en inferioridad de condiciones numéricas en ese debate" pero están dispuestos a asumirlo "en aras de ofrecer un espacio televisado de lo más clarificador posible para el conjunto de la ciudadanía".

"NO HAY POSIBILIDAD" DE QUE SÁNCHEZ SEA PRESIDENTE SIN BILDU O ERC

González Pons sostiene que "no hay posibilidad aritmética alguna" de que Sánchez sea presidente del Gobierno "sin el apoyo de ERC, PNV y Bildu, formaciones invitadas por RTVE al debate del 13 de julio por su condición de partidos con grupo parlamentario propio en el Congreso". Por eso, añade el PP, es "importante ampliar el debate para conocer qué exigencias tendrán estos partidos para garantizar su apoyo a Pedro Sánchez".

Según el dirigente del PP, de mantenerse al actual formato sin candidatos pero con portavoces se daría la "paradoja" de que uno de los invitados a ese espacio sería Pablo Echenique "apartado de forma abrupa de una de las candidaturas".

"Tanto el PSOE como Sumar convendrá con nosotros que su presencia en ese debate planteado por RTVE sería una anomalía", proclama. Sin embargo Sumar ha decidido que en ese debate le represente la cabeza de lista por Barcelona y portavoz adjunta, Aina Vidal.

González Pons pide a Santos Cerdán que analice la propuesta del PP y les dé una respuesta en el día de hoy. Añade que el PP cerrará esta noche la agenda de campaña de Feijóo, "muy pegada a la calle y con una intensa actividad actos públicos".

"Por el momento tenemos la noche del día 13 reservada para debatir en RTVE con el candidato del PSOE y los otros cinco partidos convocados. Pero de no tener una respuesta afirmativa por vuestra parte en las próximas horas ocuparemos esa noche con agenda tradicional de campaña", asegura.

ESPERA UN CONTACTO PARA CERRAR LAS "PARTICULARIDADES" DEL CARA A CARA

Además, González Pons lamenta en su carta la "negativa" de Santos Cerdán a principios de esta semana "a hablar en persona de los debates". "No te oculto que me sorprendió que no quisieras reunirte conmigo el lunes en el Congreso de los Diputados pero sí estuvieras dispuesto a hacerlo el martes en le despacho del jefe de informativos de RTVE", añade la misiva.

Por eso, el vicesecretario de Institucional del PP dice que espera que en las próximas horas puedan mantener algún contacto para acordar las "particularidades" de la cita ya confirmada del 10 de julio en Atresmedia.