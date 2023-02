El PP apunta a la ministra de Transportes por caso de los trenes pese a las dimisiones y seguirá pidiendo explicaciones

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La dirección nacional del PP ha apuntado este lunes a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, como responsable del problema con los trenes en Asturias y Cantabria, pese a las dimisiones del presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes, y ha anunciado que seguirá pidiendo explicaciones en el Parlamento, según han asegurado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido.

"¿En cuántos países de nuestro entorno sobrevive una ministra que compra trenes que no caben por los túneles? En ninguno", han señalado fuentes del equipo de Feijóo después de conocerse la dimisión del actual presidente de Renfe, Isaías Táboas, y de la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera.

El PP ha avanzado su intención de seguir pidiendo explicaciones en el Parlamento por este caso, ya que quieren saber cuánto "va a costar esto" a los españoles y "desde cuando lo sabían", según han añadido las mismas fuentes.

En 'Génova' han subrayado además que el Gobierno quería que el titular hoy fuera su anuncio de 2.500 millones en becas que aprobará el Consejo de Ministros pero "lo que ha trascendido son las dimisiones en Renfe y en la secretaría de Estado de Transportes", han indicado fuentes de la cúpula del PP.

FEIJÓO VE AL GOBIERNO EN "COLAPSO"

El pasado 7 de febrero, la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, solicitó la comparecencia de la ministra de Transportes en la Cámara Baja por el problema de los trenes que no entraban en los túneles.

Y hace unos días, en un acto en Sevilla, el líder del PP recalcó que hay trenes "que no llegan a donde tienen que llegar, trenes que no cogen la vía que tienen que coger y trenes que no caben en los túneles". Según dijo entonces, el Gobierno ha entrado en una situación de "colapso" y "todo le sale mal".