El PP de Asturias llevará a la Junta la reprobación de la ministra Ribera por su "ataque a los ganaderos asturianos"

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha anunciado este jueves que su grupo parlamentario presentará una iniciativa parlamentaria instando a la Junta General del Principado a que repruebe a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por su decisión de incluir el lobo en el listado de especies silvestres de especial protección (Lespre). Según Mallada, se trata de "un nuevo ataque de una ministra obsesionada con hacer daño a Asturias".

Así lo ha adelantado Mallada en una rueda de prensa esta mañana en la que ha estado acompañada por la diputada nacional y portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, Milagros Marcos, y representantes de los sindicatos agrarios Asaja, COAG y UCA.

La 'popular' ha cargado contra la decisión adoptada por el Gobierno central y ha criticado al presidente del Principado, Adrián Barbón, por olvidar que son sus compañeros de partido los que han impulsado esta medida "y por aprovechar una vez más la valentía de los presidentes del PP de Galicia y Castilla y León para ir a rebufo de ellos como ya hizo en otras cuestiones como el estatuto de la industria electrointensiva". "Se esconde en el grupo para no dar la cara. Pero es su responsabilidad reprobar a la ministra y defender a los ganaderos asturianos alto y claro. No puede pretender que otros le saquen las castañas del fuego", ha añadido en este sentido.

La presidenta del PP de Asturias ha recordado que es el Secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, el responsable de iniciar "este ataque a los ganaderos abanderando la iniciativa de proteger al lobo".

Así, ha instado a Barbón, como secretario general de la FSA a exigirle que defienda las directrices de los socialistas asturianos si estos defienden con contundencia a los ganaderos.

"O se están oponiendo a esta protección 'solo de boquilla' o tendrían que abrir de manera inmediata un expediente a Morán por su desobediencia a los dictados de su partido con las nefastas consecuencias que esto nos está acarreando a los asturianos".

Mallada ha recordado que el PP propuso incluso en su día declarar al lobo especie cinegética "porque veíamos como año a año se incumplía el Plan del Lobo del Principado en lo relativo a la extracción de ejemplares" por la "negligencia" de los Gobiernos socialistas.

Así, ha asegurado que la situación de los ganaderos asturianos es límite "porque a la pasividad durante todos estos años del Gobierno asturiano se une la protección al lobo impuesta por el Gobierno central".

La 'popular' ha subrayado que los censos oficiales reflejan un aumento de la población lobera "y ya estamos viendo lobos en playas de Oriente y Occidente".

Además, Mallada ha asegurado que las indemnizaciones por daños son insuficientes y llegan con retraso, no cubren el lucro cesante ni el estrés que supone para los ganaderos encontrar a sus animales destrozados.

La 'popular' ha criticado que Ribera hiciera "oídos sordos" a las reivindicaciones del sector ganadero y ha lamentado que Barbón "no haya sido capaz de influir, no sabemos si porque no lo ha intentado convenientemente por no enfrentarse al Pedro Sánchez o porque, como ya nos ha demostrado en tantas ocasiones, no tienen ningún peso en el Gobierno Central".

"El rechazo del Gobierno socialista asturiano a esta decisión de proteger al lobo ha llegado tarde, ha sido a hechos consumados y obligado por la presión de los ganaderos y sus homólogos en otras comunidades. El campo asturiano no se merece esa falta de valentía", ha sentenciado la popular