El PP avala en el Senado su ley para ampliar los casos de prisión permanente frente a la "tragedia" del 'solo sí es sí'

El PSOE demanda a los 'populares' que no legislen "desde las entrañas, sino desde la razón"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El PP ha utilizado este miércoles su mayoría absoluta en el Senado para tramitar y enviar al Congreso su reforma del Código Penal para extender los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable, defendiendo su necesidad ante la "tragedia" de la ley del 'solo sí es sí' en cuanto a rebajas de penas a más de mil agresores sexuales y excarcelaciones de más de un centenar que ha provocado.

Dada la mayoría con la que cuentan en el Senado, los 'populares' han aprovechado para dar luz verde a su proposición de ley y que pase al Congreso, que la puede rechazar o aprobar para que siga su tramitación en la Cámara Alta. Han votado en contra el PSOE y el resto de partidos a excepción de Vox, que la ha apoyado, y UPN, que se ha abstenido.

En concreto, el PP propone extender la prisión permanente revisable al responsable de delitos contra la vida o libertad sexual cuyas penas sumen cien o más años, entre otros supuestos, ya que en la actualidad está limitada a ocho delitos de excepcional gravedad.

La senadora del PP Yolanda Ibarrola ha señalado que con esta propuesta no están legislado en caliente ante noticias sobre crímenes recientes, sino que lo hacen a partir del análisis de los datos y de la realidad, recordando que es una medida que está incluida en su programa electoral.

Ibarrola ha indicado que contra los depredadores sexuales se puede gritar y hacer minutos de silencio, pero que también hay que legislar para proteger a las víctimas, sus familiares y, en conjunto, a la sociedad, sin rechazar la posible reinserción del delincuente.

En este punto, la 'popular' ha hecho hincapié en las rebajas de penas y excarcelaciones tras la aplicación de la ley del 'solo sí es sí', lamentando que, vistas sus consecuencias, la norma se llame de garantía integral para la libertad sexual. "Parecería un chiste si no fuera una verdadera tragedia para sus víctimas, una tragedia que hay que revertir", ha demandado.

Ibarrola ha pedido al Pleno del Senado que sean conscientes del "duelo interminable" que sufren las víctimas y ha mandado un saludo a Marisol Burón, madre de la asesinada Marta Calvo y que estaba presente en la tribuna de invitados siguiendo el debate.

De su lado, Vox ha considerado necesaria esta reforma al entender que la prisión permanente revisable actualmente se aplica "de forma muy limitada" y son favorables a aumentar las penas, para que haya más seguridad y evitar que salgan de la cárcel quienes no estén en condiciones de reinserción.

Su senadora Paloma Gómez ha llamado a derogar la ley del 'solo sí es sí' por sus "efectos nocivos", a la par que ha afirmado que ante cualquier asesinato en el ámbito doméstico "hay que dejar al lado los postulados de la denominada violencia de género, que actualmente criminaliza al varón por ser varón", y no discriminar por sexo o edad.

POPULISMO PUNITIVO, SEGÚN PSOE Y SOCIOS

En contra se han posicionado el resto de grupos de la Cámara Alta (PSOE, Junts, ERC y PNV), que han coincidido en calificar de populismo punitivo la reforma, acusando al PP de querer legislar en caliente y de no respetar el derecho constitucional a la reinserción, además de criticar a los 'populares' que no hayan justificado con datos, estudios o informes por qué la ven necesaria.

La socialista María del Lirio Martín ha expresado que no es cierto que el miedo a ser castigado abstenga a alguien de cometer delitos, porque el autor no piensa en cómo va a pagar por ello dado que confía en no ser descubierto, y ha reclamado al PP que no piense "desde las entrañas, sino desde la razón".

Para la senadora, España es uno de los países más seguros de Europa, ya que cuenta con uno de los índices más bajos de delitos graves, entre ellos los homicidios, al tiempo que ha incidido en que desde que fue aprobada en 2015, por prisión permanente revisable se ha condenado a 43 personas y no 31 como había dicho el PP.