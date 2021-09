El PP avanza que reformará las pensiones porque cree que las medidas de Escrivá las llevan "a la quiebra"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El PP ha avanzado que reformará el sistema público de pensiones en caso de volver a gobernar, ya que considera que las medidas impulsadas por el Gobierno "ponen en riesgo" el futuro del sistema y, con ellas, "la quiebra puede estar más cerca que lejos".

Así lo ha manifestado su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Congreso de este martes. En ella ha justificado la enmienda a la totalidad que el PP defenderá este jueves en el Pleno.

Con esta enmienda de devolución, los 'populares' buscan tumbar la reforma de pensiones con las primeras medidas del Gobierno, tras el acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, tras la renovación de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso.

"LA REFORMA NO PLANTEA LO APROBADO EN EL PACTO DE TOLEDO"

Sin embargo, Gamarra considera que "la reforma que viene no plantea lo que el Pacto de Toledo recoge", ya que en ella no hay "ni un artículo dedicado al instrumento para garantizar la sostenibilidad". En este sentido, asegura apoyar la vuelta al IPC --medida que, antes de la llegada del PSOE, aprobó el PP presionado por PNV para sacar sus últimos Presupuestos-- pero no así la derogación sin alternativa del factor de sostenibilidad.

Este factor, que no llegó a aplicarse porque en ese acuerdo presupuestario el PP aplazó su aplicación, implicaba un recorte en la cuantía de las pensiones en función del aumento de la esperanza de vida.

"Si ahora se reforma sin garantía de sostenibilidad del sistema, el PP tendrá que afrontar una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema", ha dicho Gamarra, preguntada por la reflexión del expresidente Mariano Rajoy, acerca de las reformas emprendidas por su Gobierno.

"ESCRIVÁ A VECES DICE LO QUE PIENSA"

Respecto a las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre el "cambio de cultura" necesario para trabajar entre los 55 y 75 años, Gamarra ha dicho que el ministro "a veces dice lo que piensa" y, por tanto, revela "cuál es su intención".

"Lo que queremos son acuerdos dentro del Pacto de Toledo", ha exigido la portavoz del PP en el Congreso, posicionándose "siempre en contra de la emisión de globos sonda" que, posteriormente, "luego son rectificados por PSOE y el lado comunista del Gobierno (en referencia a Unidas Podemos)", acabando así "ese momento de crisis interna".