El PP avisa a Batet que si no actúa contra Rodríguez, estará incumpliendo una sentencia y rechaza más dilaciones

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Congreso, la 'popular' Ana Pastor, ha exigido este jueves a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que ejecute sin dilación la sentencia del Tribunal Supremo que condena al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, le ha advertido que, de no hacerlo, estará "incumpliendo una sentencia" y la ha pedido que sea "consciente de lo que eso significa".

Así se ha pronunciado Pastor en una rueda de prensa en la que ha acusado a "algunos miembros de la Mesa" de querer "dilatar esta situación", en referencia a los del PSOE, Unidas Podemos y la propia Batet, que ha optado por pedir aclaraciones al tribunal sobre el alcance de la pena impuesta al diputado antes de tomar una decisión.

Pastor ha insistido en que la sentencia se debió haber ejecutado el pasado martes y que su ejecución se hace "aún más urgente" tras el oficio que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió este miércoles a Batet para que le informara de la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.

EL SUPREMO "NO HA PODIDO SER MÁS CLARO"

Según Pastor, ese oficio "no ha podido ser más claro", es "incuestionable y no deja lugar a dudas", por eso considera la petición de aclaraciones una "maniobra de dilación" que no se puede "consentir". "El Supremo ya ha aclarado a la presidenta lo que hay que hacer si tenía alguna duda; lo demás son excusas, excusas y excusas", ha remachado.

En la misma línea se ha pronunciado horas más tarde la portavoz parlamentaria de los 'populares', Cuca Gamarra, quien ha defendido que desde que el Supremo notificó su sentencia contra Rodríguez el Congreso tendría que haberla ejecutado de manera "literal".

Por eso, Gamarra espera que de forma "inmediata" Batet proceda a la ejecución de esa sentencia, "que es clara y rotunda", y retire "cuanto antes" el acta al diputado de la formación morada. "No caben más dilaciones"".