El PP avisa al Gobierno que indultar a presos del 1-O sería "justificar el delito" y "acto de traición" a los españoles

Enrique López insiste en dejar fuera del CGPJ a Podemos, un partido "muy radical" que "está en contra de la jefatura del Estado"

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha recalcado este lunes que no se puede indultar a los políticos condenados tras el juicio del 'procés' porque sería "justificar el delito" y un "acto de traición" a los españoles si se hace con los informes en contra del tribunal sentenciador y de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Además, ha rechazado que pueda ser una condición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que, a su entender, esos indultos no pueden producirse "nunca".

"Esto no puede ser ni condición para nada, esto sencillamente es que no puede ni debe ocurrir", ha declarado López al ser preguntado si el PP ya ha conseguido que el Gobierno aparque su propósito de conceder el indulto si quiere llegar a un acuerdo con el PP en el Consejo.

En este punto, ha criticado que el Ejecutivo pueda plantearse el indulto de personas que no han pedido "perdón" por lo que han hecho ni han mostrado "el mínimo arrepentimiento". "Y muchos de ellos dicen que lo volverían a hacer", ha declarado en una entrevista en Onda Madrid, que ha recogido Europa Press.

INFORMES DEL TRIBUNAL SENTENCIADOR Y DE LA FISCALÍA

Tras asegurar que hay que esperar a los informes que haga tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía, ha advertido de que si esos informes sin "negativos", conceder ese indulto a los condenados por el 1-O es "colocarse al lado de los delincuentes".

"Es justificar el delito, es un acto de traición al pueblo español. Yo es que no puedo imaginarme ni políticamente ni jurídicamente un Gobierno concediendo un indulto con delitos tan graves en contra de los informes, si esto se produce, del órgano sentenciador y de la Fiscalía del Supremo", ha aseverado López, para añadir que espera y confía en que "eso no ocurra nunca".

Además, ha señalado que el Gobierno recurre a una "falacia" cuando dice que quiere acoplar el delito de sedición a los de otros países europeos, ya que, a su entender, "lo que ocurrió en España es una auténtica rebelión" y antes de la reforma de 1995 el Código Penal sí preveía la "rebelión sin violencia".

DEJAR FUERA A PODEMOS, UN PARTIDO "MUY RADICAL"

El también consejero de Justicia e Interior del Gobierno madrileño ha justificado la exigencia de su partido de dejar a Podemos fuera del CGPJ. "Cada vez que Pablo Iglesias habla sobre el Poder Judicial nos da una razón más para seguir pidiéndole a Sánchez que nos quite de encima este problema que él ha creado", ha enfatizado.

En este punto, ha señalado que Podemos es un partido "muy radical" y "una antigualla en Europa", que "está en contra de la Jefatura del Estado" y "a favor de marcos legales que permitan hablar de independencia de Cataluña". "En definitiva, estamos ante un partido político que no puede estar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque no cree en su independencia", ha subrayado.

Al ser preguntado si tiene ya un acuerdo con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, López lo ha negado y ha añadido que el PP está a la espera de que el Gobierno acepte sus "condiciones" para renovar el CGPJ, que están dirigidas a "reforzar la independencia judicial".

"En cuanto este se produzca, por supuesto que nuestra voluntad negociadora sigue. Somos conscientes de que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones legales y renovar los órganos constitucionales", ha manifestado.

VE UN "ERROR" LA INICIATIVA DE PSOE Y UNIDAS PODEMOS

Ante el hecho de que el Congreso debata esta semana la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del CGPJ cuando está caducado su mandato, López ha calificado de "error" esa iniciativa. "Creo que renovar leyes sin informes preceptivos como el CGPJ el Consejo de Estado y en líneas diferentes a lo que nos pide Europa, no es bueno", ha apostillado, para hacer una llamada "a la reflexión y a la responsabilidad".

En cuanto a si el PP tiene noticia de los tres nombres que Podemos ha trasladado al presidente del Gobierno para el Consejo, López ha respondido que "no" y ha hecho hincapié en que lo que pide su partido es que Podemos "no esté en la negociación". "No sé que nombres son", ha agregado.

Preguntado después si habría un reparto de 10 y 10 entre PP y PSOE y si ese acuerdo podrá llegar después de las elecciones catalanas que se prevén para febrero, López ha insistido en que la negociación "no está cerrada" y en este momento "no se ha decidido nada". "Un acuerdo se alcanza cuando se alcanza y no se alcanza cuando no se alcanza. ¿Cuándo se va a alcanzar? Pues ya lo veremos", ha concluido.