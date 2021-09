El PP avisa al Gobierno que su proyecto lleva "al precipicio" y que no cuente con su voto para los PGE

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha avisado este martes al Gobierno de que su proyecto económico lleva "al precipicio" y ha recalcado que el PP tiene una alternativa opuesta al del Ejecutivo, y que por ello no cuente con sus votos para sacar adelante unas nuevas cuentas.

En una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja de este martes, Gamarra ha señalado que no cuentan con ningún documento, pero que su formación "no es ninguna comparsa": "Nuestro voto no está para blanquear a Bildu ni para entregar cheques en blanco para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa", ha dicho.

Gamarra ha señalado que las políticas del Ejecutivo "llevan al precipicio": "Si consolidan la subida de impuestos y siguen subiendo el endeudamiento, para eso que no cuenten con el PP", ha subrayado, añadiendo que su proyecto pasa por "la bajada de impuestos y el recorte del gasto", y por una "economía abierta y no una intervención en los mercados".

Por otro lado, también ha rechazado las cuentas "si responden a una España multinivel que lo que esconde es la ruptura del principio de igualdad entre españoles y quieren dar una respuesta a los expectativas independentistas de amnistía y autodeterminación.

En este sentido, ha recordado "los pactos de Estado planteados por Pablo Casado" al presidente del Gobierno, que no estarán en el nuevo marco presupuestario, pero sí, ha lamentado, "los pactos a los que el PSOE ha llegado con independentistas para seguir manteniendo un Gobierno 'Frankenstein' que lo único que busca es garantizar votos suficientes para seguir en Moncloa".