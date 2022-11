El PP avisa a Sánchez que la "intervención" del Gobierno en el TC no pasará "desapercibida ante los ojos de la UE"

Gamarra dice que cumplirán con su deber de defender la separación de poderes porque esto "no se ha visto" en ninguna democracia europea

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarrra, ha denunciado este martes la "intervención" del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Tribunal Constitucional tras el nombramiento de dos personas que "han formado parte del Gobierno en esta legislatura". Tras asegurar que esto no pasará "desapercibido ante los ojos de la Unión Europea", ha avanzado que el PP "cumplirá con su responsabilidad" de defender la separación de poderes porque esto "no se ha visto" en ninguna democracia europea.

Así se ha pronunciado después de que el Consejo de Ministros haya aprobado los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez, sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha recalcado que se trata de "dos miembros del propio Gobierno", lo que confirma que el Ejecutivo "se nombra a sí mismo magistrado del Tribunal Constitucional". "No cabe mayor intervención por parte del Ejecutivo en el alto tribunal. Esto sinceramente no se ha visto y creo que no se verá en ninguna democracia europea", ha enfatizado.

LO VE PROPIO "TICS AUTORITARIOS" DE SÁNCHEZ

En este sentido, la 'número dos' de Feijóo ha resaltado que con esta decisión el Gobierno de Pedro Sánchez entra "por la puerta grande del máximo órgano de garantías constitucionales", que tiene también como "responsabilidad controlar la propia constitucionalidad de los actos del Gobierno".

Gamarra ha criticado que, en un momento en que la sociedad pide más independencia del Poder Judicial y la "no politización" de la Justicia, el presidente del Gobierno hace con estos nombramientos "algo propio de sus tics autoritarios" que supone una "vuelta de tuerca más" para "interferir" en el TC.

A su entender, con este paso lo que hay es un "encargo" del propio Gobierno en el desarrollo de lo que serán sus funciones, por lo que la "imparcialidad brilla por su ausencia". Además, ha indicado que será la primera vez que formarán parte del tribunal de garantías dos personas que "atesoran en sus propios currículums sentencias de inconstitucionalidad".

DICE QUE "ATESORAN SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD"

Así, Gamarra ha señalado que ambos fueron "máximos responsables de los dos estados de alarma que fueron declarados inconstitucionales" y que también son responsables de "ese nombramiento de Pablo Iglesias como miembro del Centro Nacional de Inteligencia" que "también fue declarado inconstitucional".

Además, ha aludido al real decreto ley en el que se legisló sobre "clases pasivas y que también fue declarado inconstitucional". "Y sin entrar en lo que todavía está pendiente de que se pronuncie el TC", ha manifestado, para añadir que "no pueden hablar de un CV de idoneidad sino de un CV plagado de inconstitucionalidades". Gamarra ha recalcado que los españoles "se merecen un respeto" y que el jefe del Ejecutivo "respete" las instituciones del país.

Al ser preguntado si el PP cree que la UE se pronunciará y si el PP promoverá algún pronunciamiento sobre estos nombramientos en Bruselas, Gamarra ha agradecido la labor ha afirmado que "sin duda alguna una intromisión como la que se está produciendo del Poder Ejecutivo" en el TC no pasará "desapercibido ante los ojos de las instituciones europeas".

"VA MÁS ALLÁ" DE LO QUE SE HIZO CON DELGADO

En este punto, ha recordado que Europa ya ha "llamado la atención" al Gobierno en el pasado sobre la necesidad de "no politizar y garantizar la independencia de las instituciones que componen el Poder Judicial".

"Creo que esto todavía va más allá de lo que hemos vivido con el nombramiento como fiscal general del Estado de una ministra de Justicia del propio Gobierno", ha dicho, en alusión a Dolores Delgado.

Por eso, Gamarra ha insistido en que está convencida de que esto "no pasará desapercibido a los ojos de las instituciones europeas como no pasó el primer intento de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial" que afectaba al Consejo General del Poder Judicial, siendo entonces ministro el propio Campo.

A su entender, los "organismos europeos están muy atentados a garantizar la independencia entre los poderes y, sobre todo, la no interferencia de un poder en otro poder". Dicho esto, sobre posibles actuaciones del PP, ha garantizado que su partido "cumplirá con su responsabilidad de defender la separación de poderes en España", de forma que las actuaciones que vayan a adoptar y que valorarán en los próximos días las trasladarán a la opinión pública.

Al ser preguntada de nuevo qué actuaciones puede llevar a cabo e PP después de que la ley diga que esa renovación se tiene que hacer por tercios, la secretaria general de los 'populares' ha recalcado al Gobierno que la renovación del tribunal de garantías "se lleva a cabo por tercios y eso es indiscutible".