El PP avisa a Sánchez que los "jóvenes no son comprables" ante el 28M con "bonos culturales" y "vacaciones pagadas"

Sémper emplaza al jefe del Ejecutivo a "seguir copiando" sus medidas económicas, como deflactar el IRPF o bajar IVA a carne y el pescado

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que los jóvenes en España afronta problemas "serios" y de "envergadura" y ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no se les puede "comprar" con "bonos culturales" y "vacaciones pagadas por Europa" ante las elecciones del próximo 28 de mayo. A su entender, pese al "zoco persa" en el que ha convertido la campaña, "no se engaña ni se compra a los jóvenes".

"Nuestros jóvenes no son comprables con billetes de tren por Europa", ha enfatizado Sémper, después de que el jefe del Ejecutivo haya anunciado un descuento del 50 por ciento en el Interrail europeo para que los jóvenes de entre 18 y 30 años "puedan viajar por toda Europa" entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha recalcado que los jóvenes españoles tienen problemas que afectan a la educación, la inflación o la vivienda que "no se pueden solucionar a golpe de mitin y anuncios electorales".

DICE QUE PRODUCE "BOCHORNO" EL "ZOCO PERSA" DE SÁNCHEZ

Por eso, ha señalado que provoca "cierto bochorno" el "incesante bazar" en el que Sánchez ha convertido sus actos electorales y que, a su juicio, merecería "un análisis aparte esta dinámica política novedosa" que consiste en anunciar en "mítines del PSOE lo que va a aprobar en los Consejos de Ministros".

Al ser preguntado si el PP cree que Sánchez logrará atraer a los jóvenes con este tipo de medidas, Sémper se ha mostrado convencido de que "no se engaña ni se compra a los jóvenes" porque "un chico o una chica en paro con 27 años o 26 años lo que quiere es tener una buena educación, acceso a la vivienda y poder desarrollar un proyecto de vida". "Y creemos que esto no se soluciona o no se compensa con un billete de tren por Europa", ha manifestado.

El dirigente del PP ha criticado esta "retahíla de anuncios" --como los que ha hecho en materia de vivienda-- buscan "evitar el desacalabro que se detecta en las encuestas y que se pulsa en la calle".

Además, ha censurado la "utilización de medios públicos a su favor", aludiendo a las ruedas de prensa de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros para hacer "campaña partidista" por las que ha sido apercibida por la Junta Electoral Central (JEC).

A su entender, todo esto evidencia que el Gobierno está "en tiempo de descuento" tras vivir en una "división y enfrentamiento permanente", con "ausencia de balance" y "falta de credibilidad" en su gestión.

DICE QUE SÁNCHEZ "COPIA" SUS MEDIDAS

Según Sémper, ese "nerviosisismo" y "agotamiento" le lleva a "copiar" las medidas que propone el Partido Popular, algo que, según ha dicho, no les parece "mal". "Hemos visto copiar mal la propuesta del Interrail y ahora también con los avales a la vivienda", ha asegurado, para añadir que el Gobierno ya copió "tarde" la rebajar del IVA porque no incluyó la carne, las conservas o el pescado.

Al ser preguntado si el PP apoyará en el Parlamento las medidas sobre el aval para la compra de primera vivienda para los jóvenes que ya aplican comunidades 'populares', Sémper ha señalado que si están "bien copiadas", las apoyarán porque no han llegado a "ese nivel de decir una cosa y hacer la contraria".

Dicho esto, ha pedido al Ejecutivo que "siga copiando" al PP y baje el IVA de la carne, el pescado y las conservas, y que "ajuste el IRPF a las rentas medias y bajas" que son, a su juicio, las que "más lo necesitan". "Y si es posible también, copiarnos una propuesta que hicimos de reducir el Gobierno. Y a ser posible también, cesando entre ellos, al ministro de Interior y a la ministra de Igualdad", ha demandado.

En cualquier caso, Sémper ha reiterado que Alberto Núñez Feijóo "derogará el sanchismo" cuando llegue al Gobierno. "Ni uno solo de los despropósitos va a quedar en pie. Derogaremos todas aquellas leyes que han impactado en la sociedad española y acabaremos con el manoseo de las instituciones", ha manifestado, sin entrar a precisar las leyes concretas que derogará y por las que se le ha interpelado.

ACUERDO SINDICATOS Y PATRONAL POR LOS SALARIOS

Después de que UGT y CEOE y Cepyme hayan avalado por unanimidad el pacto para subir un 10% los salarios hasta 2025, Sémper ha dicho que es "curiososo" que cuando el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "no interviene y no se mete en medio a los agentes sociales, los agentes sociales se ponen de acuerdo".

"A nosotros cualquier medida que sea acordada desde el consenso entre los agentes sociales nos parece razonable", ha apostillado, para insistir en que el PP lo que defiende es el "acuerdo" y considera que se puede llegar a los mismos incluso en "las materias más complicadas".