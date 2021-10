El PP de Badalona asegura que Albiol "volverá a ser el candidato" en las municipales de 2023

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona, Juan Fernández (PP), ha asegurado que "pase lo que pase Albiol volverá a ser el candidato en 2023" en las elecciones municipales del municipio, pese a que haya aparecido en los 'Pandora Papers' por recibir en 2005 un poder general sobre una sociedad en Belice .

En una entrevista de Badalona Comunicació recogida por Europa Press, ha sostenido que la "unidad en torno a Albiol de su equipo de gobierno es fuerte e inquebrantable" y ha afirmado que no se ha planteado su dimisión y que continuará como alcalde de la ciudad.

"Estamos convencidos de que no hay nada ilegal y de que se está intentando construir un relato contra una persona a quien no pueden ganar ni en las urnas ni en la calle. No se ha planteado ningún escenario que no sea seguir el rumbo que Albiol fijó en 2019, que es hacerlo lo mejor posible para Badalona", ha zanjado.