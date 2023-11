El PP balear califica de "ilegítimo" el Gobierno que formará Sánchez y Vox dice que la movilización social irá a más

PP y Vox se muestran satisfechos por el éxito de las protestos del domingo

PALMA, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha calificado como ilegítimo el gobierno que formará Pedro Sánchez tras la investidura que se celebrará esta semana, mientras que la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Idoia Ribas, prevé que la movilización social irá a más.

En la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de este martes, Sagreras ha insistido en reclamar la celebración de unas nuevas elecciones argumentando que los pactos por la amnistía no estaban en el programa socialista y que, por lo tanto, la actual representación parlamentaria cambiaría. "Sabiendo eso, los resultados serían diferentes a los de julio", ha apuntado.

Sagreras ha afirmado que la investidura, cuyo debate ha sido convocado para esta semana, parte de unos acuerdos ilegítimos. "Pedro Sánchez no prometió ninguna amnistía para lograr el apoyo de los independentistas catalanes. El 'popular', sin embargo, ha negado que el PP se haya quedado aislado con Vox después de que los apoyos alcanzados por Sánchez, que previsiblemente logrará el voto favorable de 179 diputados. En este sentido, ha reivindicado que en Baleares su partido es capaz de alcanzar acuerdos con muchas fuerzas políticas de distinto espectro ideológico.

Trasladado esto al Congreso, Sagreras ha recordado que Alberto Núñez Feijoó hubiera podido ser presidente del Gobierno si hubiera tenido la "desfachatez" de aceptar la amnistía o pactar con Bildu.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Idoia Ribas, ha pronosticado que tras la investidura las movilizaciones irán a más. "Lo creo y lo deseo, porque a medida que pasan los días el golpe es más patente y la sociedad no consiente que le arrebaten sus derechos"", ha afirmado.

Ribas ha insistido en que el presidente del Gobierno en funciones ha "traicionado a los enemigos de España y se ha puesto de su parte". La diputada de Vox ha diferenciado, por otra parte, la amnistía que se negocia actualmente con otros casos, asegurando que tuvieron lugar antes de aprobarse la Constitución. "Ahora todo lo que vaya en contra de la Constitución va en contra de la democracia y se pretende que determinados delitos cometidos por políticos queden sin consecuencias", ha indicado.

Desde el PP han preferido desmarcarse de la terminología empleada por sus socios de investidura.

ÉXITO DE LAS MANIFESTACIONES Y AUMENTO DE LA CRISPACIÓN

Por otra parte, ambos portavoces han celebrado el éxito de las manifestaciones de este domingo. Así, Sagreras ha destacado la respuesta a la convocatoria del PP de parte de ciudadanos de diversas sensibilidades, mientras que Ribas ha celebrado el "profundo rechazo a la amnistía que se ha prometido a los enemigos de España".

Ambos portavoces han insistido en rechazar los comportamientos violentos en las movilizaciones.

Por contra, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha mostrado preocupado por el aumento de la crispación asocial impulsada, a su parecer, por algunos partidos políticos, mientras "se legitiman posturas golpistas propiciadas precisamente por quienes hablan continuamente de golpe de estado y animan a la policía a desobedecer órdenes ministeriales".

El ecosoberanista se ha mostrado igualmente preocupado por el hecho de que el PP no sea capaz de aceptar el resultado de las urnas y se una a Vox en la negación del adversario político y la deslegitimación del adversario político al considerarlo antiespañol. "Esto es de primero de ultraderecha, la deslegitimación del que piensa diferente. Yo no me siento español, pero no negaré ni aceptaré nunca que niegue a nadie la condición de ciudadano dentro de cualquier proyecto político", ha argumentado.

Apesteguia ha invitado a PP y Vox a que, si no están de acuerdo con la ley de amnistía, cuyo contenido todavía no se conoce, a que empleen los mecanismos previstos para posicionarse en su contra y evitar de este modo generar una frustración ciudadana "que el PP tendrá difícil gestionar".

En relación a los pactos del PSOE, el ecosoberanista ha admitido la complejidad de las negociaciones actuales. "La actual conformación es compleja y requiere acuerdos en los que todos tienen que adaptarse. El PP es incapaz de leer esto", ha añadido.

"Es cierto que el PSOE ha aceptado puntos que no forman parte de su programa, igual que Prohens ha hecho con Vox, pero esto no es ilegítimo. Es la capacidad de formar mayorías parlamentarias. Ante esto, la única respuesta del PP es volver a votar hasta que le salgan resultados satisfactorios", ha insistido.

Por su parte, el portavoz del PSIB, Iago Neguruela, ha celebrado como "importante y relevante" que esta semana vaya a haber Gobierno porque beneficiará a Baleares con la condonación de deuda.

El socialista ha pedido mesura a los partidos en la oposición estatal, "que ya tuvieron su momento". Para Negueruela, "Feijoó ya tuvo su oportunidad, pero solo pudo asumir el discurso del odio de Vox".

El portavoz del PSIB ha pedido al PP que acepte los resultados electorales y ha reclamado el fin de los insultos al presidente del Gobierno en funciones y al resto de lenguas cooficiales.