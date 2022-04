El PP balear ve "ridícula" la solicitud del Govern de una directiva europea contra la explotación sexual infantil

PALMA, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Baleares, Margalida Prohens, ha asegurado que la petición por parte del Govern a la delegación del Parlamento Europeo, de una directiva europea contra la explotación sexual infantil es "ridícula" puesto que "ya existe".

Así se ha expresado la representante del PP balear en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede de su partido, en la que ha criticado que el Govern apuntara a "los medios de comunicación y la sociedad", por el caso de los abusos a menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

"Ahora el Govern pide una directiva europea y que la solución venga de Europa. Me sabe mal porque han hecho el ridículo puesto que ya existe y los propios expertos se lo han tenido que recordar", ha incidido Prohens.

Además, ha criticado falta de depuración de responsabilidades políticas por parte de Govern y ha denunciado que "se ha intentado tapar y poner todas las trabas posibles" a la investigación de estos casos.

La dirigente 'popular' ha recriminado que Armengol "intentara capar algunos testimonios, como los de los periodistas que han seguido esta trama", porque "para la presidenta del Govern la libertad de prensa es decir que sí a todo lo que ella quiere" y también se quisiera censurar la declaración de las madres que ha considerado de "imprescindible".

"Al principio, se apuntó a los medios de comunicación y se dijo que de no haber sido por los medios que sacaron la noticia, no se habría sabido nunca. Después se culpó a toda la sociedad, como hicieron Francina Armengol y Fina Santiago, cuando no supieron arreglar el problema y ahora piden una directiva europea, no sé si por desconocimientos o porque se ríen de los ciudadanos", ha sostenido la líder los 'populares'.

Por eso, ha calificado de "vergüenza" y "motivo de depuración de responsabilidades políticas" la visita de la delegación del Parlamento Europeo a Baleares. "Se ha tenido que llegar a Europa porque aquí, tanto el Consell, como el Parlament y el Congreso de los Diputados, se han negado sistemáticamente a abrir comisiones de investigación y a poner luz en este asunto", ha recalcado Prohens.

La representante balear del PP ha manifestado que en su partido "siempre han tenido claro que se tenía que poner a las víctimas en el centro", mientras que los culpables son "las mafias o los explotadores y depredadores sexuales, que se han aprovechado de la vulnerabilidad de las víctimas" y por otro lado existían "responsabilidades políticas".

"Cuando una menor está bajo tutela de la administración, hay una responsabilidad política de salvaguardar el bienestar de esa menor", ha explicado Prohens.

VOTO EN CONTRA DE PSIB Y UP A ENMIENDAS EN LOS PGE

En esa misma línea, la presidenta del PP ha criticado que los diputados del PSIB-PSOE y Unidas Podemos "siempre" votaron en contra de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para "implantar planes específicos en Baleares que detectaran los casos de explotación sexual de menores en los centros" y también para "la construcción de centros especializados cuando haya sospechas de que alguna menor es víctima de esta explotación".

Por otro lado, Prohens ha censurado el comportamiento del presidente del Parlament, Vicenç Thomas, en el pleno de este martes y le ha calificado de "conseller" porque ha conseguido que la Cámara balear "deje de ser la casa de todos".