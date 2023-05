El PP de Barcelona descarta hacer alcalde a Collboni si Colau le apoya: "complicadísimo, por no decir imposible"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha descartado apoyar al candidato del PSC, Jaume Collboni, para que sea alcalde la Ciudad Condal si la todavía alcaldesa, Ada Colau, le apoya. El candidato 'popular' ve "complicadísimo" esta opción porque considera que seguirían las políticas adoptadas por la candidata de Barcelona en Comú durante los últimos ocho años.

Así se ha expresado en una rueda de prena tras conseguir duplicar concejales en el Ayuntamiento de Barcelona --de 2 a 4--, mostrando su disposición a hablar con Collboni y el candidato de Junts, Xavier Trias, para apoyar sus candidaturas a la Alcaldía "en función de lo que quieran hacer para mejorar la ciudad".

"No tengo predilección por si quiero hacer alcalde a uno u otro. Me cuesta escoger entre susto o muerte. Si quieren que hablemos de seguridad, limpieza, movilidad o de bajar impuestos me sentaré a hablar con ellos", ha concretado, dejando claro que no dará un cheque en blanco.

No obstante, ha remarcado que es "complicadísimo, por no decir imposible" que pueda apoyar la posibilidad de que Collboni sea alcalde con los votos de la todavía alcaldesa actual, Ada Colau porque considera que seguiría haciendo lo mismo que ha hecho durante los últimos ocho años.

VE POSIBLE UN PACTO DE JUNTS Y PSC

Otra de las opciones que le preocupan es que se conforme en Barcelona un pacto entre el PSC, comuns y ERC: "Los gobiernos tripartitos de izquierda ya sabemos qué son capaces de hacer. Cuatro años más de esto ni Barcelona es capaz de aguantarlo".

Ante la posibilidad de una 'sociovergencia' en el consistorio, Sirera ha constatado que Junts y socialistas ya gobiernan juntos en la Diputación de Barcelona, y al preguntársele si se ve participando en este escenario, ha reiterado su voluntad de "no ser un turista" y de involucrarse en la gobernabilidad de la ciudad

"Quiero gobernar. Si puedo gobernar, gobernaré. En caso contrario, estaré en la oposición", ha señalado el dirigente popular.

"ÚNICA FUERZA CONSTITUCIONALISTA"

Tras los resultados electorales, Sirera cree que se refuerza la idea de que el PP era "la única fuerza constitucionalista" que podía entrar con opciones al Ayuntamiento de Barcelona, después de que Cs y Valents no lograran representación.

Sobre que Vox cosechara dos concejales, ha opinado que no es buena noticia y ha emplazado a la "izquierda pija" a reflexionar el motivo por el que esta formación sube en determinados barrios donde hay más problemas.

"EN LA SEGUNDA VUELTA DERROTAREMOS A SÁNCHEZ"

El cabeza de lista del PP en Barcelona ha pedido este lunes que la ciudad no sea "moneda de cambio" de posibles pactos o alianzas ante la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 23 de julio.

"Me preocupa que alguien quiera aprovecharse de las generales y de los resultados para hacer un intercambio de sillas y cromos. Barcelona no merece entrar en ningún intercambio de cromos con ninguna fuerza política", ha destacado en rueda de prensa, acompañado del presidente del PP en la provincia de Barcelona, Manu Reyes, y del director de la campaña, Josep Tutusaus.

Según Sirera, le preocupa que "algunos intenten aprovechar los resultados en Barcelona para que Pedro Sánchez pueda ser presidente del Gobierno" o para beneficiar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Pese a la convocatoria anticipada de las generales, ha asegurado que en el PP están preparados para ganarlas tras los resultados electorales del domingo en Cataluña y en el resto de España: "Hemos ganado en casi en toda España. Es la primera vuelta. En la segunda vuelta derrotaremos a Sánchez y tendremos un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo".