El PP de Canarias lamenta que la nueva visita de Sánchez a La Palma no sea "más que una nueva foto"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Canarias, Poli Suárez, ha lamentado este miércoles que la última visita a La Palma del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no haya sido "más que una nueva foto".

Así lo ha indicado el popular en un comunicado en el que agregó que tras diez visitas a la isla, al margen de las 35 realizadas por algunos de sus ministros, "habría que preguntarle dónde están las ayudas del Ejecutivo a las administraciones locales para avanzar en la reconstrucción de La Palma".

Mientras, el también diputado autonómico se ha cuestionado por qué once meses más tarde Sánchez habla de "flexibilizar la burocracia, y no lo hizo desde el primer minuto", al tiempo que preguntó dónde están las ayudas dirigidas al sector turístico prometidas por el Gobierno "y que aún no se sabe nada de ellas".

Suárez ha entendido que el presidente se trasladó este martes a La Palma para "mentir de nuevo a los canarios en nuestra propia cara, en asuntos tan relevantes como la inmigración irregular, aportando datos falsos". "Coincidiendo con su comparecencia ante los medios de comunicación, una patera con 18 migrantes fallecidos se dirigía a las costas canarias", observó.

"Si de enero a agosto de 2021 llegaron a Canarias 8.222 migrantes --continuó--, a día de hoy, y en lo que va de año, lo han hecho 10.347, lo que demuestra que los acuerdos de Sánchez con Marruecos no han servido para nada".

Por último, criticó el "aplauso cómplice" del presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, que "sigue más preocupado en dar pena que en arreglar los problemas de una tierra que se está quedando atrás".