PP canario acusa al Gobierno de tener otras prioridades que "no pasan por atender" la realidad migratoria de las islas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del Partido Popular (PP) de Canarias, Jacob Qadri, ha acusado al Gobierno de España de tener otras prioridades que "no pasan por atender y responder" la realidad migratoria del archipiélago, después de que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) anunciara que suspendía las operaciones de control migratorio en aguas de España, en concreto en Canarias, por desencuentros con las autoridades españolas, que se resisten a firmar el plan operativo propuesto para 2024.

Para Qadri esto es "muy preocupante", ya que considera que se trata de un capítulo "más de la desidia" del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la situación por la que atraviesa Canarias en los últimos cinco años, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Tiene otras prioridades que no pasan precisamente por atender y responder a la realidad de Canarias", apuntilló para agregar que el Gobierno central tiene "indiferencia" respecto al drama social y humanitario de la inmigración, lo que calificó de "inadmisible".

Añadió que las consecuencias de la suspensión de estas operaciones serán "muy graves", apuntando que "cada día, según indican las organizaciones no gubernamentales que prestan sus servicios en primera línea, se pierden 16 vidas en la ruta atlántica", considerando que si el Frontex deja de estar operativo en aguas de Canarias, "estas cifras aumentarán irremediablemente".

Sobre las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que aseguraba que habría una "resolución inminente, en cuestión de horas", el coordinador autonómico del PP dijo que el titular de Interior "ya ha demostrado en los últimos años la credibilidad de sus declaraciones: ninguna".

"Lo cierto es que el Ejecutivo de Sánchez no ha asumido sus competencias en materia migratoria, no ha considerado esta situación como un asunto de Estado, tampoco ha hecho nada por involucrar a la Unión Europea, y ahora asistimos a un episodio más de su irresponsabilidad como Gobierno al resistirse a firmar un plan operativo con la agencia europea, que desde el pasado miércoles ha suspendido sus operaciones en el Mediterráneo y Canarias hasta que exista un acuerdo, convirtiendo así a España en el único país de la UE que todavía no ha renovado sus operaciones conjuntas con Frontex para 2024", dijo.

Ante esta situación, matizó Qadri, el Partido Popular ha registrado en las Cortes Generales, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, varias iniciativas solicitando al Gobierno de España explicaciones sobre la situación y exigiendo una rápida solución a este conflicto, así como la comparecencia de Grande-Marlaska porque "no pueden seguir mirando hacia otro lado, renunciando a sus competencias en materia de inmigración" porque las consecuencias serán "muy graves".