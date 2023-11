El PP canario está convencido de que Sánchez traicionará a CC y volverá a castigar a Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Canarias ha mostrado su convencimiento de que el PSOE "utilizará" a Coalición Canaria con el único objetivo de asegurar los apoyos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, quien "ha demostrado con creces durante los últimos cinco años desde la Presidencia del Gobierno de España que solo sabe mentir. Tarde o temprano venderá a los nacionalistas canarios, como lo ha hecho con todo el mundo".

El PP canario sostiene en un comunicado emitido tras el acuerdo entre el PSOE y CC que Sánchez "ha mostrado de manera contundente que Canarias no figura en la agenda de prioridades del Gobierno y prefiere contentar a sus nuevos socios sembrando incertidumbre e inseguridad, pactando con prófugos de la Justicia, destruyendo los cimientos de la democracia y fomentando la desigualdad entre los españoles".

El Partido Popular afirma que en "el ADN del actual Partido Socialista existe una alergia muy preocupante hacia todo lo que tenga que ver con Canarias" y advierte de que "la indiferencia y el abandono que ha padecido el Archipiélago bajo el Gobierno de Sánchez no va a cambiar con el apoyo a la investidura que ofrece CC".

"Si contando con un Ejecutivo socialista en las Islas, presidido por Ángel Víctor Torres, no fueron capaces de afrontar los graves problemas por los que atravesaba nuestra Comunidad, ahora que se encuentran fuera del Gobierno autonómico la desidia y el menosprecio aumentarán", aseguran los populares.

Según el partido que lidera en las islas Manuel Dominguez, "Sánchez no tiene credibilidad alguna y no responderá a los intereses de los canarios beneficiando a toda costa a sus socios independentistas, dejando en el cajón del olvido, con toda probabilidad, los asuntos que recoge la Agenda Canaria. Aunque suscriba con tinta indeleble las exigencias de los nacionalistas en el Archipiélago, no cumplirá, su objetivo no es otro que permanecer en el sillón de La Moncloa".

Los populares avisan, además, de que CC "será un invitado de cartón piedra al festín que ha organizado el líder de los socialistas, saltándose todas las reglas democráticas y poniendo en juego el presente y el futuro de los canarios y de la mayoría de los españoles. Frente al historial de Sánchez con Canarias no cabe grandes expectativas, no cabe inocencia alguna".

El PP de Canarias no comparte ni entiende el acuerdo anunciado hoy por el PSOE y CC para permitir la investidura de Sánchez, y considera que corresponde a la formación nacionalista "explicar a sus afiliados, votantes y a la ciudadanía en general las razones para suscribir dicho convenio y los beneficios que pudiera obtener las Islas a través de él, aún sabiendo la confiabilidad que merece el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno; ninguna".

EL PACTO "NO ESTÁ EN RIESGO"

A pesar del acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Socialista para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, el PP ha dejado claro que el pacto con los nacionalistas "no está en riesgo". "El objetivo trazado el pasado mes de junio entre PP y CC sigue siendo el mismo: mejorar la vida de los canarios y contribuir al desarrollo del Archipiélago generando oportunidades en todos los ámbitos, especialmente a nivel social y laboral", señalan.

El Partido Popular incide en que, desde un primer momento, "el pacto entre populares y nacionalistas nació con ese fin y no para velar por los intereses de ambas formaciones políticas". "Canarias necesita un proyecto serio y responsable que garantice el presente y futuro de esta tierra y de quienes habitan en ella, un horizonte que sigue en vigor, que continúa latente en el seno del pacto para la gobernabilidad del Archipiélago".

"Echar por tierra la buena sintonía que existe entre los socios del actual Gobierno de Canarias significaría allanar el camino para que Sánchez pueda ejercer con total impunidad sus despropósitos con las Islas como ha hecho en estos últimos años, algo que el Partido Popular no está dispuesto a permitir", concluye el comunicado.