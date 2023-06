PP de Cantabria y PRC mantienen una primera reunión breve sobre la investidura y se emplazan a otra

Mantienen el objetivo de que "gobierne la lista más votada", la del PP, y seguirán avanzando en un acuerdo en próximos encuentros

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

La primera reunión de negociación entre PP y PRC sobre la gobernabilidad de Cantabria se ha saldado este martes en poco más de media hora y sin declaraciones posteriores de los integrantes de ambos equipos, que se han emplazado a una reunión la próxima semana.

Sin embargo, fuentes de los partidos han explicado tras la reunión que populares y regionalistas mantienen el objetivo de que "gobierne la lista más votada" --la del PP, sin Vox--.

Desde el PP han explicado que en próximas reuniones se seguirá avanzando por parte de los dos partidos "en el acuerdo de investidura", mientras que desde el PRC se apunta a que lo que se trata es de llegar a un "acuerdo programático".

El encuentro ha arrancado a las 10.00 horas en el Parlamento regional y ha concluido cuando apenas pasaban las 10.30. Por parte del PP, han acudido la secretaria autonómica, María José González Revuelta, que ha sido coordinadora de la campaña, además de Isabel Urrutia, Iñigo Fernández y Roberto Media, y, en representación del PRC han estado los integrantes de la comisión negociadora integrada por los tres vicesecretarios del partido, Paula Fernández, Javier López Marcano y Guillermo Blanco, y por la diputada y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz.

El PP fue el pasado 28 de mayo el ganador de las elecciones autonómicas en Cantabria y obtuvo 15 diputados, seguidos de PRC, con 8; PSOE, también con ocho aunque con menos votos, y Vox, con cuatro.

Tras estos resultados, la candidata autonómica del PP y previsiblemente futura presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, afirmó que la "primera opción" es liderar un Gobierno del PP en solitario, para lo que pidió al secretario general del PRC y presidente regional en funciones, Miguel Ángel Revilla, su abstención en la investidura.

De esta forma se evitaría un pacto PP-Vox que Revilla aseguró, antes de las elecciones, que era uno de los motivos por los que había decidido volver a presentarse, a los 80 años, como candidato del PRC a la Presidencia.

Tras unas primeras horas tras los comicios en los que Revilla pareció dar por hecho un pacto PP-Vox, posteriormente trasladó la disposición de su partido a no obstaculizar la investidura de Buruaga para que Vox no entre en el Gobierno. Sí añadió que el PRC no contempla a priori entrar en un Ejecutivo de coalición con el PP sino mantenerse en la oposición.

A cambio de apoyar la investidura de Buruaga, el PRC exigirá al PP algunos requisitos que considera "normales", como que continúe las grandes obras que ha dejado en marcha el Gobierno anterior (PRC-PSOE).

"Les garantizamos la gobernabilidad a cambio de que no se comporten como en el 2011", cuando entraron en el Ejecutivo y "todas las obras que teníamos en marcha se las cargaron", además de que "sometieron a la tortura de comisiones de investigación a todo el mundo durante dos años, advirtió hace unos días Revilla.