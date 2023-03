El PP carga contra el Gobierno por "frenar" la tramitación de la reforma del 'sí es sí' mientras "excarcelan a manadas"

Carmen Fúnez dice que los españoles están "indignados" y no entienden "cómo el Gobierno no escucha esta indignación"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El PP ha cargado este jueves contra el Gobierno de Pedro Sánchez por "frenar" en el Congreso la tramitación de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' al pedir "prórrogas" mientras "excarcelan a manadas", en alusión a la decisión de la Audiencia Provincial de Teruel de dictar tres autos de excarcelación a tres condenados por una agresión sexual en grupo en octubre de 2020, que fueron condenados a cinco años de prisión.

La Mesa del Congreso ha acordado prorrogar el plazo de enmiendas de esta reforma de la ley del 'solo sí es sí' --que se está tramitando por el procedimiento de urgencia-- atendiendo a la petición del PSOE, Unidas Podemos y Bildu. En un principio, el plazo iba a acabar este sábado y se ha aplazado hasta el próximo miércoles, día 29.

El pasado 7 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la propuesta del PSOE para reformar esta norma tras obtener la iniciativa socialista el apoyo del PP, Ciudadanos, el PNV y el PDeCAT, así como la abstención de Vox. Unidas Podemos votó en contra de la iniciativa de su socio de Gobierno, al igual que otros aliados de investidura como ERC y EH Bildu.

La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha criticado que "mientras excarcelan a manadas con la ley ley del 'solo sí es sí', el PSOE frena la tramitación de su derogación pidiendo prórrogas" en el Congreso.

"ESTO SÍ QUE ES URGENTE"

"Más victimas verán como se beneficia a sus agresores para que Podemos, Bildu y ERC no se enfaden. Es indecente. Esto sí que es urgente", ha afirmado Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúñez, quien ha afirmado que los españoles están "indignados" porque hoy han conocido que "tres agresores sexuales han salido de la cárcel" por esta "ley de Pedro Sánchez". Según ha recalcado, "son más de 750 los agresores sexuales y los violadores que han visto rebajadas sus penas" y "más de 70" están "en la calle".

"Los españoles no entendemos cómo el Gobierno no escucha esta indignación. Los españoles no entendemos cómo el Gobierno no está escuchando a la calle y no está escuchando fundamentalmente a las víctimas de las agresiones sexuales y de las violaciones", ha resaltado.

Por eso, ha indicado que el PP exige al Gobierno que "no frene el debate y aprobación de la modificación de la ley del 'solo sí es sí' en el Congreso". "No podemos esperar más tiempo a tener una nueva ley y desde el PP le exigimos al Gobierno que se aprueba ya la modificación de la ley del 'solo sí es sí' por las víctimas y por la libertad y la seguridad de toda la sociedad española", ha manifestado.