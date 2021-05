El PP catalán acusa a Aragonès de tener "madriditis" por estar acomplejado ante Madrid

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha acusado este viernes al candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, de estar acomplejado ante Madrid: "Tiene una 'madriditis' que no se la quita de encima".

Lo ha dicho en su turno de réplica a Aragonès en el pleno de su investidura, después de que el republicano haya citado la gestión madrileña cuando él no lo ha hecho: "Yo hablo de los problemas de Cataluña. Si no tiene capacidad retórica de responder con habilidad, no me venga con Madrid, que no son los problemas que tenemos aquí. Hable de los problemas que tenemos en Cataluña".

Fernández ha acusado a los independentistas de "no querer comparar nunca con la realidad, sino con la utopía, y parten con esa ventaja", pero ha subrayado que se ha evidenciado que su gestión y su modelo económico ha fracasado.

El también presidente del PP catalán ha garantizado que defenderán la libertad individual de los catalanes, ya que creen que los independentistas defienden una libertad colectiva por encima de esta individual.

Ha insistido en que, si Aragonès quiere un referéndum como el de Escocia de 2014, debe respetar la ley: "Respeten la ley como los escoceses. A los escoceses les acaban de decir que no, y no van a montar el lío que montaron ustedes en 2017" con el 1-O, porque no cumplir la ley es antidemocrático, ha remarcado.